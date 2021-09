Stralsund

Das war ein ganz schöner Schreck für einige Mädchen und Jungen der IGS Grünthal. Die 13-Jährigen waren am Mittwochnachmittag in der Segelschule auf dem Dänholm zu Gast. In einem außerschulischen Angebot hatten sie sich gemeinsam mit ihrem Lehrer vorgenommen, das Paddeln zu lernen. Die Boote bekamen sie von der Segelschule, die vom Verein Arbeit und Segeln betrieben wird. Doch gegen 16 Uhr war der Spaß erst mal vorbei: Drei der orangefarbenen Kajaks kenterten, nacheinander landeten sechs Kinder im Wasser.

Wasser hat 19 Grad

Sie schwammen entweder selbstständig ans Ufer oder hielten sich am Steg fest. „Das Wasser hat 19 Grad, alle Schüler hatten natürlich eine Rettungsweste an. Wir haben dann begonnen, alle an Land zu holen. Doch dann kam auch schon die Polizei. Muss wohl jemand vom Yachtklub gerufen haben“, sagt Thomas Schenk, Chef der Segelschule.

„In solchen Fällen rücken wir als Wasserschutzpolizei mit unserem Schlauchboot aus. Erstens ist das in dem schmalen Dänholm-Kanal völlig ausreichend. Und zweitens ist man so näher dran an den Menschen, die man retten will. Man kann ihnen leicht unter die Arme greifen und sie schneller aus dem Wasser bergen. Das haben wir bei drei Kindern gemacht. Die anderen waren schon gerettet“, sagt Polizeihauptkommissar Kühn von der Wasserschutzpolizei-Inspektion in Stralsund. „Wir waren schnell da, ist ja nur ein paar Minuten entfernt.“

Die Beamten haben ihre Ermittlungen zwar noch nicht abgeschlossen, aber in puncto Unfallursache gehen sie von „Spielereien untereinander“ aus.

Vier Kinder mussten ins Krankenhaus

Vier Kinder seien wegen Unterkühlungen mit dem Rettungswagen zur Beobachtung ins Krankenhaus gefahren worden. Sie sind aber mittlerweile alle wieder wohlbehalten zu Hause angekommen.

Paddeln lernen im Kajak

Die Teenies waren in sieben Kajaks jeweils in Zweier-Teams vor der Segelschule auf dem Wasser unterwegs. „Im Dänholm-Kanal haben wir ruhiges Wasser, genau richtig zum Lernen. Aber wenn man noch keine Erfahrung hat, kann man auch schon mal ins Wasser fallen. Vor allem dann, wenn man nicht hundertprozentig bei der Sache ist. Da kann so ein Nassspritzen mit dem Paddel schon dazu führen, dass man die Balance verliert und dann umkippt. Als ein Boot helfen wollte, kenterte auch das. Die Kinder waren aber nicht weit draußen, sondern in Ufernähe. Und der Lehrer war auch dabei“, hat Thomas Schenk beobachtet und findet, dass alles vorschriftsmäßig lief.

„Wir hatten alles im Griff“

Der erfahrene Segler befürchtet, dass sich ein Lehrer, der sowas erlebt und überall in den Schlagzeilen ist, dann bei fakultativen Angeboten nicht mehr dem Wassersport widmet. „Das wäre wirklich schade. Für eine Stadt am Wasser gehören solche Angebote eigentlich dazu. Und dass dabei ein Boot umkippt, erleben auch Ruderer oder Kanuten. Das gehört dazu“, so Thomas Schenk und schiebt hinterher: „Wir hatten alles Griff, es bestand zu keiner Zeit eine echte Gefahr für die Kinder.“

Segler: Polizei macht große Welle

Das kann ein anderer Segler nur bestätigen. Denn unmittelbar neben der Segelyacht „Liberta“ von Karl-Rudolf Küstner sind die Schüler gekentert. „Einer von ihnen hat sich an den blauen Dalben im Hintergrund geklammert. Die Wassertemperatur beträgt 19 Grad Celsius und stellt keine unmittelbare Lebensgefahr dar, außerdem hatten die Kinder Rettungswesten an“, sagt der 65-jährige Segler am Tag danach im Gespräch mit der OZ und fügt hinzu: „Die Wasserschutzpolizei hat mit ihrem schnell fahrenden Boot mit Blaulicht eine ganz schöne Welle erzeugt...“

Von Ines Sommer