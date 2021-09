Stralsund

Spielereien mit Folgen: Bei einer Veranstaltung der „Segelschule Dänholm“ in Stralsund sind am Mittwoch drei Kajaks mit sechs Kindern auf dem Dänholm-Kanal gekentert. Wie die Polizei mitteilte, waren insgesamt sieben Zweimann-Kajaks mit 13-Jährigen unterwegs. Diese waren so ausgelassen, dass es schließlich zum Kentern kam. Die Jugendlichen schwammen an Land oder hielten sich an den Booten fest, bis sie von der Wasserschutzpolizei Stralsund gerettet werden konnten. Drei Kinder wurden mit dem Schlauchboot geborgen.

Bei vier Verunglückten kam es zu Unterkühlungen, sodass sie in das Krankenhaus am Sund in Stralsund zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht wurden. Wer die Verantwortung für den Unfall trägt, wird aktuell noch geprüft.

Von OZ