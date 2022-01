Kinder und Jugend in Not - Stralsunds Kinderschutzbund will „Garten der schönen Träume“ als Treffpunkt schaffen

Seit ein paar Jahren verfügt der Kinderschutzbund Stralsund über einen Kleingarten, der nun in eine Oase verwandelt werden soll, die Rat-, Hilfe- und Trostsuchenden als Anlaufstelle, Treffpunkt und Erholungsort dienen soll. Dafür sind noch Ehrenamtliche und Unterstützer willkommen.