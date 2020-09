Stralsund: Kleine und große Tänzer begeisterten beim Sommertanz vor dem Rathaus

Stralsund

Die siebenjährige Isabell Falk war am Sonnabendnachmittag mächtig aufgeregt wegen ihres bevorstehenden großen Auftritts vor dem Rathaus. Für die kleine Ballett-Tänzerin sollte es eine Premiere werden. „Isabel war schon am Freitagabend ganz hippelig, weil sie davor besonders viel trainiert hat, damit ihr Einsatz möglichst perfekt wird“, so der über die Leistung seiner Tochter beim „ Sommertanz auf dem Alten Markt“ erfreute Vater Robert Falk.

Bunter Bewegungsreigen auf der Bühne

Die Schülerin der Montessori-Schule tanzte in der Formation „Magische Blume“ und rührte gemeinsam mit ihren kleinen Kolleginnen an die Herzen des Publikums auf dem Alten Markt. Noch am Vormittag haben die Organisatoren befürchtet, dass der Sommertanz wegen des Starkregens sprichwörtlich ins Wasser fällt. Doch am Nachmittag verzogen sich die dunklen Regenwolken und der Stralsunder Kultursommer konnte seinen ungetrübten Lauf nehmen.

Ballett-Schüler der Musikschule wussten zu begeistern

Die Tanz-Eleven der Ballett-Abteilung der Stralsunder Musikschule unter der Leitung von Yulia Strensch-Karbovzeva eröffneten den bunten Bewegungsreigen auf dem Alten Markt. Strensch-Karbovzeva arbeitet seit Juni 2018 als Ballett-Lehrerin an der städtischen Musikschule. Sie ist ehemalige Trainerin der Viva-Tanzgruppe. Die ehemaligen Viva-Aktiven der in der Hansestadt bekannten und beliebten Tanzgruppe wollen sich noch Mitte September mit einem letzten öffentlichen Auftritt offiziell von ihren Fans verabschieden.

Das bietet der Stralsunder Kultursommer Akteure aus der Veranstaltungsbranche, Künstler, Schausteller und die Stadtverwaltung Stralsund gestalten zwischen dem 22. August und 27. September ein Programm mit insgesamt sechs Veranstaltungen. Nach musikalischen Auftritten und tänzerischen Darbietungen macht der „Küstenkosmoz im Stralsunder Kultursommer" am 12. und 13. September jeweils von 11 bis 22 Uhr Station auf der Wiese vor dem Hansa-Gymnasium. „Sommer-Lich(t) am Hafen“ heißt die Veranstaltung, die für den 18. September vorbereitet wird. Zwischen 19.30 und 24.00 Uhr werden an diesem Abend Gebäude auf der Nördlichen Hafeninsel illuminiert und in einigen Kneipen und Restaurants spielen Bands für deren Gäste. Den Abschluss des Stralsunder Kultursommers bildet das Erntedankfest am 27. September von 11.30 bis 17.00 Uhr auf dem Alten Markt.

Die Ballett-Schüler der Musikschule im Alter zwischen 15 bis 17 Jahren begeisterten mit ihrer Performance, die den Titel „Vocalise“ trug, die Zuschauer. Auf diesen Auftritt folgten die Tänzerinnen der Altersstufe 9 bis 11 Jahre. Mit ihrem Programm „Evolution der Mädchen“ schwebten die kleinen Ballerinen geradezu über die Bühne vor dem Rathaus.

Stolze Eltern verfolgten die Darbietungen

„Unsere siebenjährige Tochter Milly trainiert seit drei Jahren im Ballett und hat hier im Programmteil mit der Spieldose mitgewirkt“, so Jasmin Schult, die mit nicht wenig Stolz die Darbietungen ihrer Tochter verfolgt hat. Vater Rino Jürgens zählte ebenfalls zu den begeisterten Eltern, die die Auftritte ihrer Kinder im Publikum aufmerksam begleitet haben. „Es war wirklich schön zu erleben, was die Hansestadt hier auf die Beine gestellt hat – das hat mir gut gefallen“, sagte der Mitarbeiter der Störtebeker Braumanufaktur.

Mitreißende Disco-Show hingelegt

Nach dem Auftritt der Schüler von der Stralsunder Musikschule betraten die Disco-Kids vom Grimmener TSC die Bühne, um hier voller Elan sehr sportliche Bewegungen aufzuführen. Unter der Leitung der Stralsunder Tanzlehrerin Kirsten Gründel, die auch beim Tanzsportclub Blau-Weiß Stralsund als Trainerin aktiv ist, legten die Jungen und Mädchen aus der Nachbarstadt Grimmen eine beeindruckende Show auf der Bühne hin.

Tanzsportler von Blau Weiß waren mit von der Partie

Ein Heimspiel hatten wenig später die Kinder und Jugendlichen vom renommierten Stralsunder Circus Ostsee 'O' Lini, die mit ihrem akrobatischen Können zu begeistern wussten, bevor die erwachsenen Tänzer der Line-Dancer zum Zuge kamen. Den krönenden Abschluss der bestens organisierten Open-Air-Veranstaltung bildete der Tanzsportclub Blau-Weiß Stralsund mit seinen turnierreifen, professionellen Bewegungsabläufen.

Von Christian Rödel