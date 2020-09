Stralsund

Amerikanische Erfolgsstorys müssen nicht immer in einer Garage beginnen, so wie einst bei Apple. Vielmehr entwickelten die Informatiker Larry Page und Sergey Brin ihre Internetsuchmaschine an der Stanford University in Kalifornien und nannten sie Google, als sie damit am 15. September 1997 online gingen.

Sekundenschnelle Suchergebnisse

Wer bei Google Stralsund eingibt, erhält in 0,61 Sekunden 9 780 000 Ergebnisse dazu aufgelistet. Die Geschwindigkeit und das Service-Paket von Maps bis Übersetzer sind es, die der Suchmaschine in Deutschland 90 Prozent Marktanteil bescheren. Der Rest der Welt wird in 173 Sprachen bedient, sogar in Klingonisch.

Wenn das Universum das Ziel ist

Und ich dachte, diese Weltraumkrieger gibt es nur bei „Star-Trek“ im Fernsehen. Aber vielleicht war das ja eine Vision der Gründer – ihr Angebot eines Tages ins Universum auszudehnen. Oder sie wollten einfach nur den letzten Trecki für sich begeistern. So ein 23. Geburtstag sollte – bei aller Freude über leichtes Surfen im Netz – zum Nachdenken anregen. Etwa darüber, womit Google so jung, so groß geworden ist – mit Daten von und über Menschen.

Es gibt ein Recht auf Vergessenwerden im Internet

Damit solcher Art Datenanhäufung aber nicht völlig ausufert, hat der Europäische Gerichtshof 2014 der Suchmaschine das Recht auf Vergessenwerden im Internet auferlegt, für die Fälle, wo das Recht auf Privatsphäre von Menschen betroffen ist. Auf diesen Druck hin haben sie bei Google einen international besetzten Beirat zur Erabeitung eines Leitfadens für das Löschen gegründet. Immerhin zeigt sich daran, dass nicht nur ihre Suchalgorhythmen lernfähig sind, sondern auch die Macher dahinter.

