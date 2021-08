Stralsund

In der Alten Eisengießerei steigt am Freitag eine der ersten Premieren in der aktuellen Spielzeit. Bei dem Stück „ÜberLeben“ handelt es sich um eine Tanz-Produktion von Stefan Hahn und Viktoria Kohalmi mit Tänzern der Jugendkompanie der Jugendkunstschule. Das Stück thematisiert unter anderem, wie die Menschheit den Wettlauf gegen die sich wehrende Natur zu verlieren scheint. Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr. Karten gibt es über www.performdance.de. Auch am Sonnabend und Sonntag finden gegen 20 Uhr Veranstaltungen statt.

Vokalmusik in der Nikolaikirche

Am Freitag beginnt ab 20.30 Uhr in der Nikolaikirche die Veranstaltung „Kirche zur Nacht“. Darin beginnt ab 21 Uhr eine Soiree mit dem Vokalensemble Polyharmonique. Geboten wird Vokalmusik der Spätrenaissance und des Frühbarock, Musik von Palestrina, Lobo, Victoria, Praetorius und Schütz. Polyharmonique ist ein Kollektiv von Sängern der „Alte-Musik-Szene“ Europas. Die Solisten bringen in gut 45 Minuten die große Kunst der deutschen und der franko-flämischen Gesangskultur lebendig und poetisch zu Gehör. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Sänger Falkenberg in der Kulturkirche

Der Sänger und Komponist Falkenberg tritt am Sonnabend ab 20 Uhr in der Stralsunder Kulturkirche St. Jakobi auf. Der Künstler steht seit seinem zehnten Lebensjahr auf der Bühne. In den Achtzigern war er der Sänger, Komponist und Texter von Stern Meissen. Schnell avancierte er, Mitte der 80ziger – unter dem Künstlernamen Falkenberg –, zu einem der erfolgreichsten Künstler im Osten Deutschlands. Er schreibt, singt, spielt Klavier und reibt sich dabei an den großen Themen. Mit 30 Jahren Bühnenpräsenz und nach 20 Alben gilt er bundesweit als singender Dichter, der für eine elegische Stimmung mit dem literarischen Anspruch steht.

Kunst:Offen in Vorpommern startet

Am Freitag startet in Vorpommern Kunst:Offen. Statt über Pfingsten, findet die landesweit größte Kunstveranstaltung, in ihrer nunmehr 27. Auflage, vom 21. August bis 12. September 2021 über insgesamt vier Wochenenden statt. An 138 Standorten präsentieren über 240 Künstler aus ganz Vorpommern ihre Werke, bieten Einblicke in den Schaffensprozess, Workshops, Performances, Live-Musik und viele weitere spannende Angebote. Am ersten Wochenende beteiligt sich unter anderem das Atelier Northing auf Hiddensee und das Atelier Creativ-Ceramic in Franzburg.

Partys in der Hansestadt

Hier kann am Wochenende wieder gefeiert werden: Chaotisch soll es am Freitag in der Bar Vranco werden. Ab 21 Uhr wird DJ Streifenhoernchen in der Frankenstraße die Gäste mit Schlagersound versorgen. Der Eintritt: 3 Euro. Am Sonnabend steigt am Stralsunder Hafen die nächste „Stralibu Bight“. Das Motto: „Happiness is Back“. Los geht es ab 20 Uhr in der Pausch Hansebar in der Hafenstraße. Die Karten sind limitiert. Preise: ab 17,50 Euro. Geboten werden unter anderem coole Beats von DJ Desto, als Show Act wird Yass Yasmin K erwartet.

Von kst