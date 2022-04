Stralsund: Kostenfreie Stadtrundgänge am Sonntag

Stralsund

Der „Stralsunder Gästeführerverein 07“ lädt an diesem Sonntag zum Weltgästeführertag zu kostenfreien und unterhaltsamen Stadtführungen ein. Treffpunkt ist 10 Uhr auf dem Alten Markt vor dem Gewerkschaftshaus. Die Führungen dauern rund 1,5 Stunden.

Bereits zum 13. Mal bietet der Stralsunder Gästeführerverein 07 anlässlich des Weltgästeführertages ehrenamtliche Führungen durch die Altstadt von Stralsund an. In den vergangenen Jahren konnten bereits mehrere hundert Menschen an diesen Tagen die schöne Hansestadt erleben – und vieles über diese lernen. Nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr freuen sich die Veranstalter, dass der Weltgästeführertag nun wieder stattfinden kann.

Wer die Führungen anbietet

Der Stralsunder Gästeführerverein 07 ist ein Zusammenschluss von 25 gut ausgebildeten und erfahrenen GästeführerInnen und ReiseleiterInnen. Mit Weiterbildungen vertiefen die Mitglieder des Vereins regelmäßig ihre Kenntnisse und lernen auch gerne immer noch Neues hinzu. In diesem Jahr können wir bereits unser 15-jähriges Jubiläum feiern, denn unser Verein besteht jetzt schon seit dem Jahr 2007!

Was man erleben kann

Jährlich werden die Führungen zum Weltgästeführertag bundesweit unter ein einheitliches Motto gestellt. Das Motto für den Weltgästeführertag 2022 lautet: „Mit Leib und Seele“! Sprichwörtlich steht der Begriff „mit Leib und Seele“ für „mit großer Begeisterung, ganzer Hingabe, ganz und gar oder vollkommen“.

Den Beruf als Berufung leben, genau das empfinden die Stralsunder GästeführerInnen – sie sind nach eigenen Angaben bei jedem Rundgang mit Leib und Seele dabei. Sie erzählen von Persönlichkeiten, die durch den Einsatz mit vollem Engagement unvergesslich wurden. Oder über die Einheit von Leib und Seele als Grundlage für die Gesundheit der Menschen. Oder über die Wirkung unserer schönen Kirchen auf das Seelenheil. Die Mitglieder des Vereins freuen sich auf Sie!

Von kst