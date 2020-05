Stralsund

Samstagabend, ZDF, beste Sendezeit: In der Krimireihe „ Stralsund“ ist mit der Episode „ Blutlinien“ der persönlichste Fall von Kommissarin Nina Petersen ( Katharina Wackernagel) angekündigt. Als sie realisiert, dass die aus einem Garagenboden freigelegte Leiche eine Freundin aus der Jugend war, zeigt sie ehrliche Betroffenheit. Auch die Besitzerin des Hauses, Maren Brandt ( Franziska Hartmann), kennt sie noch von früher. Das könnte ein unterhaltsamer Fernsehabend werden.

Nachdem die Ermittlungen schleppend anlaufen, nimmt die Story im zweiten Drittel gehörig Fahrt auf. Knutschende Geschwister, ein erschossener Tankstellenbesitzer, eine Kurzzeit-Geiselnahme, Fremdenfeindlichkeit, ein Heranwachsender auf der schiefen Bahn, das Entdecken einer unaufgeklärten Mordserie zu DDR-Zeiten: In den Krimi-Eintopf werden fix viele Zutaten geschnibbelt. Nur kochen sie nicht richtig durch.

Unübersichtliche Gemengelage

Der tödliche Schuss an der Tankstelle spielt keine Rolle. Die toxische Geschwisterliebe, aus der sogar ein Kind hervorgegangen ist, bleibt unerklärt. Brand sagt über ihren Inzest nur: „Es ist eben passiert“ und „es war eigentlich gar nicht so falsch“. Aha.

Das Motiv des Mörders kommt nicht zur Sprache und ist dann irgendwie auch egal. Ach ja, Schmuggel und das große Geld mischen in der thematisch unübersichtlichen Gemengelage ebenfalls mit. Worum sollte es hier überhaupt gehen?

Und wo war eigentlich Stralsund? War ein einziger Drehort zu erkennen, der nicht nur Stralsund sein sollte, sondern tatsächlich Stralsund war? Die Umgebung – barackig, schlechtwettrig, unscheinbar – hätte auch an jedem anderen Küstenstreifen sein können. Die geografischen Bezüge passen sowieso nicht immer. Denn wer bitte fährt, wie Petersen über ihre Jugend erzählt, mit dem Zug nach Greifswald und danach weiter mit dem Rad „zum See“, der darüber hinaus an der polnischen Grenze (also 60 Kilometer entfernt) liegen soll?

Wackernagel liefert Blicke, wo andere nur gucken

Auf der Haben-Seite steht wie bei den Vorgängerfällen die Schauspielleistung von Wackernagel. Sie ist die glaubwürdigste Figur in dem insgesamt nicht überzeugenden 90-Minüter. Während bei anderen Charakteren schon mal der Eindruck entsteht, man sieht Schauspielern bei der Arbeit zu, geht man bei ihr mit. Wackernagel liefert Blicke, wo andere bloß gucken. Sie vermag es, Tiefe in die oft simplen Dialoge zu bringen.

Mitfiebern, Theorien über Tat und Täter entwerfen, sich wegen der Spannung nicht zurücklehnen wollen – all das war dieses Mal leider nicht drin. Fazit: Liebes TV-Team, das könnt ihr besser!

Von Kai Lachmann