„Stralsund“-Krimi: Liebes-Aus zwischen Ermittlerin Nina Petersen und ihrem Thomas?

Stralsund

Ein Schwenk auf die Rügenbrücke – und wir sind wieder Teil des Stralsunder Ermittlerteams. Dieses Mal handelt der ZDF-Krimi von einer Bande Jugendlicher, die sich unter dem besagtem Wahrzeichen treffen – Drogen, Gewalt und Sex inklusive. Nina Petersen (Katharina Wackernagel) geht mit ihren Kollegen Thomas Jung (Johannes Zirner) und Karl Hidde (Alexander Held) auf Verbrecherjagd: Denn einer der Jugendlichen wird im Wald tot aufgefunden. Mord.

Die 19. Folge „Wilde Hunde“ erzählt die Geschichte von Daria (Lea Drinda), einer jungen Polin, die in einer Pflegefamilie am Rande der Hansestadt untergekommen ist. Schnell wird klar, dass die schöne Teenagerin in Bandenkriminalität verwickelt ist. Zu allem Übel wird Jo (Jack Owen Berglund), der Sohn einer langjährigen Freundin von Nina Petersen, in die kriminellen Machenschaften der Bande hineingezogen. Er verliebt sich in Daria. Die beiden starten eine Bonnie-und-Clyde-Aktion und möchten sich auf eigene Faust durchschlagen.

Kitschige Geschichte – spannendes Finale

Ermittlerin Petersen versucht mit aller Kraft, den Kindern zu helfen. Ein Vorhaben, das beinahe zum Scheitern verurteilt ist. Die Pflegemutter von Daria, Wiebke Goosen (Catrin Striebeck), möchte unter keinen Umständen ihre sieben Kinder verlieren. Sie hat Angst vor dem Jugendamt und versucht die Ermittlungsarbeiten der Polizei zu verhindern. Seitdem ihr Mann gestorben ist, kämpft die Familie mit Geldproblemen, die Daria zu lösen versucht.

Neben der persönlichen Betroffenheit in diesem Fall kämpft die Stralsunder Polizistin auch noch mit Beziehungsproblemen. Ihr Liebhaber – und Vorgesetzter – Thomas Jung scheint sich von ihr zu distanzieren. Seine Kälte gegenüber den Jugendlichen kann sie nicht nachvollziehen. Es kommt zu einem klärenden Gespräch – ist es nun endgültig aus?

Stralsund ist kaum zu erkennen

Der „Stralsund“-Krimi ist wie viele Serien des Genres mit Klischees behaftet: Eine knallharte Ermittlerin, die neben ihrem Job keinen Platz für eine Beziehung hat, sich dann aber doch immer wieder auf den schönen Kollegen einlässt. Wer klassische Krimis mag, wird trotzdem auf seine Kosten kommen. Insbesondere das Finale verlief anders als erwartet.

Die Hansestadt ist aber – wie so oft – nicht zu erkennen. Bis auf einige wenige Szenen spielt „Wilde Hunde“ vorrangig in der „Pampa“. Man könnte meinen, Stralsund sei ein Dorf und keine Stadt. Lediglich ein paar wenige Aufnahmen von Hafensilhouette und Rügenbrücke lassen zumindest erahnen, dass sich der Krimi überhaupt hier abspielt.

Nina Petersen versucht, Daria mit Schokolade und einem Energydrink aufzumuntern. Quelle: Sandra Hoever/dpa

Immerhin verraten die Jugendlichen, wo man rund um Stralsund ungestört seine Zweisamkeit genießen kann – irgendwo auf einem Feldweg. Romantik pur. Trotzdem ist gerade die Liebesgeschichte von Jo und Daria durchaus herzergreifend. Lea Drinda spielt ihre Rolle mit erstaunlicher Intensität. Das Schicksal der verliebten Kleinkriminellen nimmt einen wirklich mit.

Im Fernsehen erscheint die Folge kommenden Sonnabend um 20.15 im ZDF. All jene, die sich schon vorher einen gemütlichen Abend auf der Couch machen wollen, können den Krimi vorab in der Mediathek des Senders ansehen. Der „Stralsund“-Krimi kann es zwar vielleicht nicht mit alteingesessen Klassikern wie Tatort aufnehmen, dennoch ist es immer wieder schön, zumindest ein Stück Heimat im Fernsehen zu sehen. Empfehlenswert ist die Folge also allemal.

Von Barbara Waretzi