Stralsund-Krimi heute im TV: Das sagt Drehbuchautor Kraemer über Rassismus in „Blutlinien“ 

Stralsund

Der Stralsund-Krimi mit der Schauspielerin Katharina Wackernagel geht am Sonnabend in die nächste Runde. Der Sender ZDF zeigt den Streifen zur sogenannten Primetime ab 20.15 Uhr. Bei Renovierungsarbeiten eines Hauses wird die einbetonierte Leiche einer jungen Frau entdeckt. Für Kommissarin Nina Petersen, die von Wackernagel gespielt wird, hat der Fall eine sehr persönliche Seite – die Tote ist ihre Jugendfreundin, die 1996 spurlos verschwand.

Zusammen mit ihren Kollegen begibt sich Petersen auf eine Reise in die Abgründe einer Familie und einer Tat, deren Schatten bis in die Gegenwart reichen. Im Interview spricht Drehbuch Autor Olaf Kraemer über einen realen Aufhänger für eine rassistisch durchdrungene Filmfigur.

Anzeige

Was erwartet den Zuschauer in „ Stralsund – Blutlinien“?

Weitere OZ+ Artikel

Mich hat vor allem interessiert, wie Kinder von Kriminellen, die ja oft anders sozialisiert werden als Kinder aus vermeintlich „normalen" Familien, ihr späteres Leben meistern und die Vergangenheit integrieren. In „ Blutlinien“ steht ein Geschwisterpaar im Mittelpunkt, das sich bedingt durch ein hartes Milieu und das Verhältnis zu ihrem kriminellen Vater schon früh ungewöhnlich eng aneinandergeklammert hat. Der Versuch, ein neues Leben abseits der Vergangenheit und der schwierigen Kindheit zu beginnen, scheitert, und drei Generationen drohen an dem „Familienfluch“ zu Grunde zu gehen – vertrackt für unsere Hauptfiguren, deren Ermittlungen immer wieder in die gleiche Sackgasse laufen. Denn egal, was passiert – Blut ist dicker als Wasser.

Gibt es einen realen Aufhänger für die Geschichte?

Wir hatten einen Fall von Demenz im Freundeskreis, bei dem ein eigentlich sehr liebenswürdiger Greis gegenüber dunkelhäutigem Pflegepersonal extrem ausfallend wurde. Er war zeitlebens starker Raucher, hatte das mit dem Einsetzen der Demenz aber schlagartig „vergessen“ – seinen Rassismus nicht, der war tief verankert, wohl noch aus dem Dritten Reich. In „ Blutlinien“ ist es ein alter Krimineller aus der ehemaligen DDR, der von Rassismus ebenso durchdrungen war.

Hatten Sie selbst eine Lieblingsfigur, deren Entwicklung Sie in der Geschichte besonders interessiert hat?

Ich mag alle meine Figuren. Aber Maren und Henrik, das Geschwisterpaar, haben eine ungewöhnlich tragische Verbindung und Liebe für einander, die Barnaby Metschurat und Franziska Hartmann wahnsinnig eindringlich verkörpern und die von Lars Henning auch an Grenzen des Formates geführt wurden.

Sie haben mit " Blutlinien" das zweite Buch für die " Stralsund"-Reihe geschrieben. Worauf kommt es an, wenn man für eine bestehende Reihe schreibt?

Bei " Stralsund" arbeiten wir seit einigen Episoden mit horizontalen Erzählsträngen, die mehr Raum für die Geschichten der Hauptfiguren lassen, so dass der Unterschied zwischen Reihe und Einzelstück schon mal verschwimmen kann. Wichtig ist, die Balance zwischen dem Format, das dem Zuschauer eine gewisse Vertrautheit vermittelt, und den dramatischen Ausflügen, die das Format hergibt.

Gibt man als Autor seinen Stoff in den Dreh, muss man loslassen können. Fällt Ihnen das leicht?

Meistens merkt man schon bei den Vorgesprächen mit dem Regisseur, ob die Mischung stimmt. In diesem Fall haben Lars Henning und ich uns über Filme unterhalten, die wir mochten. Darunter war „Zerschossene Träume“ von Terence Malick, den wir als visuellen Anker für den Stoff genommen haben. Die großen Bilder der Landschaft um Stralsund und die Einsamkeit der Figuren darin bilden einen wunderbaren, fast romantischen Kontrast. Da lässt man ganz gern los.

Mehr lesen:

Von Suse Becker