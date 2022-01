Stralsund

Am Montag sind in Stralsund erneut mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Unter dem Motto „Freiheit für unsere Kinder“ forderten sie unter anderem das Ende der Einschränkungen an den Schulen. In dieser Woche nahmen mehr Teilnehmer an der Demonstration teil: Versammlungsleiter Ronny Poge spricht von 800 Leuten, die Polizei gibt die Teilnehmerzahl in der Spitze mit 550 Personen an.

Der Protestzug durch die Altstadt verlief nach Angaben der Polizei ohne Vorkommnisse ab. Mit Trillerpfeifen und Trommeln liefen die Leute von der „Gorch Fock“ über den Alten Markt und den Neuen Markt zurück zur Fährbrücke - Mit den Transparenten „Keine Coronaimpfpflicht“, „2Klassengesellschaft?“ und „Hände weg von unseren Kindern“ in den vordersten Reihen.

Verschiedene Gründe für den Gang zur Demo

Beim Gespräch mit den Demonstranten wird deutlich, was sie bewegt: Die drohende Impfpflicht sei ein großes Problem, eine Vorschrift käme einer Diktatur gleich, sagen einige. Andere wünschen sich mehr Meinungen, mehr Austausch und keine Spaltung der Gesellschaft.

Und auch um die Kinder, die sich mehrfach die Woche auf das Coronavirus testen lassen und im Unterricht die Maske aufsetzen müssen, machen sich einige Sorgen. Drei Kinder standen nach dem Aufzug sogar selbst für einen Redebeitrag auf der Bühne. Sie hätten Angst davor, in einer kranken Gesellschaft aufzuwachsen und würden sich in der Schule nicht mehr wohl fühlen, sagten sie.

„Unser Ziel ist es, mehr zu werden“

Viele auf der Demo kritisierten die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus scharf. „Ich will mich nicht verstecken müssen, für meine Rechte auf die Straße gehen und für meine Freiheit kämpfen“, sagt eine Frau, die befürchtet, ihren Job zu verlieren, sollte eine Impfpflicht durchgesetzt werden. Denn die Impfung komme für sie nicht in Frage. „Ich möchte selbst über meine Gesundheit entscheiden.“

Für den Anmelder der Demo ist klar, dass das nicht der letzte Aufmarsch war: „Unser Ziel ist es, mehr zu werden“, sagt er. Und zwar so viele, dass die Regierung nicht mehr an den Demonstranten vorbei käme und die Menschen ernst nehme.

Von Stefanie Ploch