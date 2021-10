Stralsund: Künstler lässt Heringe auf der Hafeninsel schwimmen

Stralsund

Mit dem schimmernden Heringsschwarm unter den Füßen über den Hansakai flanieren soll nach der Umgestaltung der nördlichen Hafeninsel möglich werden. Den Wettbewerb Kunst am Bau im Rahmen der Umgestaltung der Freifläche auf der nördlichen Hafeninsel gewann der 35-jährige Christoph Drews aus Neustrelitz mit dem Vorschlag zur Installation eines Heringsleuchtens.

Die Lichtreflexion des Schuppenkleides als Inspiration

In seinem Entwurf hat Christoph Drews in das Pflaster auf dem Hansakai einen Schwarm Heringe installiert. Die Beleuchtung reagiert auf Bewegung, sodass sich der Fischschwarm einfangen lässt. Quelle: Hansestadt Stralsund

„Im Frühjahr war ich zum ersten Mal zum Heringsangeln in Stralsund und habe dabei tatsächlich zum ersten Mal frisch gefangenen Hering gesehen“, berichtet der Künstler. „Die Lichtreflexion des Schuppenkleides hat mich fasziniert und nicht mehr losgelassen. Die Ausschreibung zum Wettbewerb hat das Bild wieder heraufbeschworen“, berichtete der in Greifswald aufgewachsene Diplom-Ingenieur für Innenarchitektur.

Seine Begeisterung für das Silber des Meeres wollte er unbedingt auf die Hafeninsel bringen. Der Entwurf „Heringe“ zeigt 221 ebenerdig in das Pflaster eingelassene Glas-Einbauelemente, die durch regelbare Lichtintensität sowohl bei Tag als auch Nacht als Leuchtkörper fungieren. Dabei lassen sich die Elemente einzeln steuern und können somit auf den aktuellen Heringsbestand hinweisen. Die Installation reagiert aber auch auf die Besucherbewegungen vor Ort und simuliert das Schwarmverhalten der Fische.

Ausdruck der Liebe zum Meer vor der Haustür

Überzeugt hat die Jury bei diesem Beitrag, dass sich die Lichtinstallation harmonisch in die Hafeninsel einfügt, ohne zu dominieren. Dass dieser das Thema Umweltveränderung auch noch in unmittelbarer Nähe zum Ozeaneum aufgreift, macht es inhaltlich vielschichtig. „Er ist Ausdruck unserer Liebe an das Meer vor unserer Haustür – eine maritime Ergänzung auf der Hafeninsel mit Ozeaneum, Gorch und Fock und Kaikante“, meinte Dr. Alexander Badrow in seiner Ansprache zur Preisverleihung.

Stralsunds Oberbürgermeister gehörte mit Ute Bartel, als Vorsitzende des Kulturausschusses der Stadt, der fünfköpfigen Jury als Sachpreisrichter an. Als Fachpreisrichter bewerteten der Architekt und Künstler Jan Edler, die Kunsthistorikerin und Kuratorin Constanze von Marlin, sowie die Vorsitzende des Künstlerbundes MV Anne Hille die neun eingereichten Arbeiten der national und international tätigen Künstler.

Künstler aus MV überzeugen die Fach- und Sachjury

Nach einer intensiven Beratung freute sich die Jury, dass ein Künstler aus MV letztendlich einstimmig zum Sieger gekürt wurde. „Alle Arbeiten wurden ausgiebig diskutiert. Man muss sich selbst auch erst in die Arbeiten einleben, bis man sie verstanden hat“, erklärte Anne Hille vom Künstlerbund. „Wir wussten allerdings wirklich nicht, welcher Künstler hinter dem eingereichten Beitrag steckt. Die Auswertungen erfolgten anonym. Um so glücklicher sind wir, dass Mecklenburg-Vorpommern überzeugen konnte.“

Auf das „Heringsleuchten“ vor seiner Haustür freut sich auch der Direktor des Meeresmuseums. „Das ist optisch sehr gut vorstellbar und die Thematik dabei brandaktuell. Wir alle machen uns Sorgen um die Fischbestände“, meinte Prof. Dr. Burkard Baschek am Rande der Preisverleihung im Ozeaneum. Zwar sei die Kunstinstallation losgelöst vom Ozeaneum, sei aber durch die räumliche Nähe ein toller Wegweiser und gleichzeitig auch Mahnmal. „Es fängt die Leute spielerisch ein. Kunst steht ja auch dafür, einen anderen Zugang zur Problematik zu schaffen“, so der Ozeaneums-Chef.

Der zweite Preisträger Christian Riekoff stammt dabei ebenfalls aus unserem Bundesland. Der Schweriner reichte die Idee ein, die beiden auf der Hafeninsel vorhandenen Gittermasten mit 48 Leuchtstäben pro Mast auszukleiden, deren Lichtsequenzen von innen an den Querstreben befestigt Wellenmuster illusionieren sollen und dabei auch farblich bespielt werden können.

Fertigstellung mit Umgestaltung des Hansakai 2023

Derzeit wird die nördliche Hafeninsel baulich instandgesetzt. In diesem Zusammenhang wurde der Kunstwettbewerb zur konzeptionellen Entwicklung einer licht-/medientechnischen oder akustischen künstlerischen Arbeit ausgerufen, die ortsbezogen sein sollte und auch dauerhaft installiert sein wird. Bis zur Fertigstellung der Hafeninsel im Jahr 2023 wird auch der Siegerentwurf umgesetzt.

Einsehbar sind alle eingereichten Arbeiten übrigens noch bis zum 19. November montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr im Untergeschoss des Amtes für Planung und Bau in der Badenstraße.

Von Wenke Büssow-Krämer