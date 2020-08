Stralsund

Im Jahr 2015 ins Leben gerufen, erfährt die Reihe „Kunst im Rathaus“ bis heute einen ungebrochenen Zuspruch. Beim inzwischen 15. ausgestellten Werk spielen Backstein und die Marienkirche eine entscheidende Rolle. Geschaffen hat das Werk „Hommage á Stralsund“ die Stralsunder Künstlerin Petra B. Feyerherd.

Die Künstlerin sagt über ihr Werk, dass sie die Steinfarben der norddeutschen Backsteingotik inspiriert haben: „Bei Restaurierungsarbeiten an St. Marien zu Stralsund und dem Zeichnen vor Ort machte ich immer mehr die Beobachtung, dass der Verfall der Gebäude langsam neue Räume entstehen ließ – oftmals ein Fleck, ein Riss. Dem Verworfenen eine neue Wertigkeit geben. Die Schönheit der Vergänglichkeit aufspüren“, sagt sie.

Nahaufnahme „Hommage á Stralsund“. Quelle: Hansestadt Stralsund

Künstlerin verarbeitet Steine zu Pulver

Mit Blick auf die Hommage sagt Petra B. Feyerherd, dass „diese Backsteingotik bei mir wie eingeimpft ist.“ So tauchen Bögen und Spitzen und Farben der Backsteingotik immer wieder in ihren Werken auf. Spannend ist dabei, dass zu Pulver zermahlener Backstein, in Bindemittel gemischt, ein wichtiger Bestandteil ihrer Malerei ist. Übrigens ist auch teilweise Rost als Farbstoff dabei.

Für Dr. Burkhard Kunkel, Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz/Kulturmanagement bei der Hansestadt Stralsund, ist diese Art der Malerei insofern etwas Besonderes, „weil sie Material aus einem bestehenden Fundus genommen hat.“ Das heißt, der Backstein als solcher, der für die Hansestadt seit dem Mittelalter unbestritten eine große Bedeutung hat, erfährt durch die erneute Verwendung als „Malstoff“ eine zweite: „Dieser Farbstoff atmet die Kraft der Erinnerung Stralsunder Steine“.

Künstlerin studierte an der Uni Greifswald

Seit 2006 ist Petra B. Feyerherd freischaffend tätig, studierte zunächst Kunsterziehung und Geschichte, später bildende Kunst, freies Gestalten und Plastik an der Universität Greifswald. Ihre Arbeiten sind überregional bekannt und in zahlreichen Ausstellungen auf Rügen, in Stralsund und Greifswald sowie in Sachsen-Anhalt und Bayern öffentlich zu sehen.

Von oz