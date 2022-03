Stralsund

Wie wäre es an diesem Wochenende mal wieder mit etwas Kultur? Im Ozeaneum lässt sich am Sonntag der Museumsbesuch dann sogar mit einer Lesung verbinden. Nachdem der Termin pandemiebedingt bereits drei Mal verschoben werden musste, wird dann um 16 Uhr endlich Burkhard Wetekam aus seinem Krimi „Haifische am Strelasund“ lesen dürfen. Dies ist bereits sein vierter Krimi rund um den Privatermittler Tom Brauer, die im Hinstorff Verlag erschienen sind.

Da die Platzanzahl im Kino des Ozeaneums begrenzt ist, können im Vorfeld Reservierungen über den Onlineticketshop vorgenommen werden. Statt eines Eintrittsgeldes bittet der Autor um Spenden zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine.

Benefizkonzert in St. Nikolai

Ein Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine findet am Sonntag um 15 Uhr in der Stralsunder Nikolaikirche statt. Stralsunder Musikerinnen und Musiker sowie Mitglieder der Chöre der Nikolaigemeinde singen und spielen zugunsten der Geflüchteten. Daher wird auch hier statt der Erhebung einer Eintrittsgebühr um eine großzügige Spende für die Ukrainehilfe gebeten.

So wollen die Musiker Anika Egert (Sopran), Daniel Schliewa (Tenor), Thomas Rettensteiner (Bariton), Friederike Fechner (Violoncello) sowie Mitglieder des Bachchores und des Gospelchores an St. Nikolai auf ihre Weise helfen. Die Leitung an der Orgel hat Kirchenmusikdirektor Matthias Pech. Im etwa einstündigen Konzert werden Arien aus Opern und Oratorien, sowie Lieder und Duette zu hören sein, die alle um das Thema Frieden und Versöhnung kreisen.

Fortsetzung der Kammerkonzerte

Bereits am heutigen Freitagabend setzt die Kammerkonzertreihe Klinikumskirche um 20 Uhr ihre Veranstaltungen mit einem Preisträgerkonzert des Deutschen Musikrats fort. Das Eliot-Quartett, benannt nach dem US-amerikanischen Schriftsteller T. S. Eliot, gastiert bereits zum zweiten Mal in der Klinikumskirche. Dieses Programm wurde der weltpolitischen Lage angepasst. Neben dem Streichquartett KV 545 von W.A.Mozart erklingt das berühmte 8. Streichquartett von D. Schostakowitsch, welches autobiographische Erinnerungen an Verfolgung und Krieg widerspiegelt. Mit Beethovens Streichquartett op. 130 endet das Programm. Karten hierfür gibt es bei Juwelier Stabenow oder auch an der Abendkasse.

Seebühne Hiddensee in Stralsund

In dieser Spielzeit beginnt das Theater Vorpommerns eine Kooperation mit dem Figurentheater der legendären Seebühne Hiddensee, deren Gründer und Protagonist Karl Huck insgesamt 25 Gastspiele an allen Standorten des Theaters Vorpommern zeigen wird. Darunter Klassiker des maritimen Kammertheaters und aktuelle Neuinszenierungen. Aufgeführt wird am Samstag, 26. März um 20 Uhr im Gustav-Adolf-Saal Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“. Zuvor wird dort schon um 16 Uhr „Hase und Igel oder Lügen haben kurze Beine“ präsentiert.

Von wbk