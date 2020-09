Stralsund

Das kommende Wochenende steht kulturell ganz ohne Zweifel im Zeichen der ersten Stralsunder Orgeltage. Doch auch abseits der Kirchen gibt es einiges zu erleben.

Stralsunder Rock in der Brasserie

Rock und Pop sind am Freitag um 20 Uhr mit der Stralsunder Band „Wolperdinger“ in der Brasserie zu erleben.

Auf den Spuren der Huren und Mörder

Um finstere Geschichten über das Leben von Dieben, Mördern und Huren im Mittelalter in Stralsund geht es bei einem Rundgang durch die Altstadt, zu der am Freitagabend um 21 Uhr der Nachtwächter einlädt. Tickets sollten im Vorfeld online über die Internetseite der Stralsunder Tourismuszentrale gebucht werden.

Alles Orgel oder was?

In dieser Woche hat die Hansestadt mit den ersten Stralsunder Orgeltagen deutlich gemacht, dass sie den Titel Orgelstadt verdient. Nach vielen Veranstaltungen findet die Konzertreihe am Wochenende ihren Abschluss. Am Freitag wird um 12 Uhr zur Orgelmatinee in die Jakobikirche eingeladen. Der Abend steht dann im Zeichen der Orgelnacht „Was Gott tut, das ist wohlgetan“. Start ist um 19.30 Uhr in St. Marien mit Renaissance bis Barock an der Stellwagen-Orgel, weiter geht es um 20.45 Uhr in der Jakobikirche mit Barock bis Klassik an der Jakobi-Orgel und den Abschluss bildet um 22 Uhr Romantik bis Moderne an der Buchholz-Orgel in der Nikolaikirche.

Am Sonntag schließlich erklingt die Jakobi-Orgel um 17 Uhr zum Abschlusskonzert „ con voce festiva“.

Erntedank auf dem Alten Markt

Am 27. September beginnt der Tag um 10 Uhr mit dem Erntedankgottesdienst in der Kirche St. Marien am Neuen Markt. Danach wird die Erntekrone von Stralsunder Bauern und dem Bauernverband Nordvorpommern von St. Marien auf den Alten Markt gebracht, der sich von 11.30 bis 17 Uhr in einen bunten Erntedankmarkt verwandelt.

Unter der Erntekrone reicht die Angebotspalette lokaler Produzenten von frischem Obst und Gemüse über Wildfleisch, Brot, Blumen und Handarbeiten bis hin zu einer Pflanzen- und Samentauschbörse.

Aufgrund der coronabedingt einzuhaltenden Abstände zwischen den Händlern und Besuchern finden in diesem Jahr die beliebten großen Erntemaschinen keinen Platz auf dem Erntedankmarkt. Zudem gelten die aktuellen Corona-Regeln mit Kontaktdatenerfassung der Besucher, Mindestabständen und einer Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

„Woyzeck“ ist aktueller denn je

Zur Premiere des Schauspiels „Woyzeck“ von Georg Büchner, in einer Inszenierung von Reinhard Göber, wird am Sonnabend um 19.30 Uhr in das Große Haus des Theaters Vorpommern eingeladen.

In keinem anderen Land in Europa hat der Unterschied zwischen Arm und Reich so gravierend zugenommen wie in Deutschland. Aufstiegschancen haben sich verringert, Abstiegsrisiken vergrößert. So bleibt Woyzeck auch im 21. Jahrhundert unser Zeitgenosse.

Die anderen und wir

„Das Abendland“, ein Schauspiel der dänischen Dramatikerin Julie Maj Jakobson läuft am Sonntag um 18 Uhr in einer Inszenierung von Dirk Löschner auf der Bühne des Theaters Vorpommern. Dort wird eine Autobahn-Cafeteria zum Schauplatz für ein existenzielles Drama darüber, wohin sich Europa bewegt.

Als Jakobson 2018 in Dänemark die Auszeichnung Dramatikerin des Jahres erhielt, begründete die Jury: „‚Das Abendland‘ vereint Poesie, Verzweiflung, Gewalt, Mitgefühl, Angst und Ohnmacht in der Konfrontation zwischen uns auf der richtigen Seite der Glastüren und den Flüchtlingen, die draußen auf der anderen Seite stehen.“

Von Miriam Weber