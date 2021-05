Stralsund: Kulturwerk MV startet erstes Songfestival im Ozeaneum

Stralsund

Mehrere Bands spielen live an einem Abend, coole Lichttechnik und eine ganz besondere Location: Was eigentlich nach einem Festival außerhalb der Corona-Pandemie klingt, ist am Samstag in der Hansestadt Stralsund zu erleben. Das erste Stralsunder Songfestival wird am 8. Mai live aus dem Ozeaneum gestreamt – mit viel Musik und Talkrunden mit den Künstlern und Künstlerinnen.

Der Landesverband Kulturwerk MV hat in der Pandemie bereits mehrere kulturelle Formate auf die Beine gestellt. Mit ihrer digitalen Veranstaltungsreihe „Digital Clubtour“ haben sie lokalen Künstlern in ganz MV eine Bühne geboten und auf die Situation der Spielstätten des Landes aufmerksam gemacht. Auch das erste Songfestival, welches im Traditionsschiff im Rostocker Iga-Park gefeiert wurde, war ein großer Erfolg und wurde insgesamt fast zehntausend Mal geklickt.

Die Kulturbranche leidet unter der Pandemie

„Auch mit dieser Veranstaltung wollen wir auf die Misere der ganzen Kulturbranche aufmerksam machen. Außerdem sollen Tontechniker und Lichttechniker endlich wieder einen Job bekommen“, so Paul Uhlitzsch aus dem Vorstand des Kulturwerk MV. Eine Situation, bei der noch kein Ende in Sicht ist. Da aktuell noch kein Livepublikum erlaubt ist, wird auch dieser Abend mit aufwendiger Bühnen- und Kameratechnik umgesetzt und gestreamt. Das bedeutet, dass das Songfestival gemütlich auf dem heimischen Sofa live bei Youtube oder Facebook mitverfolgt werden kann.

Paul Uhlitzsch freut sich auf die spannenden Räumlichkeiten im Ozeaneum und sieht in der Pandemie eine wichtige Aufgabe des Verbandes: „Wir wollen mit innovativen digitalen Konzepten Konzertfeeling ins heimische Wohnzimmer bringen.“

Musikalisch bietet das kommende Songfestival mehrere Konzerte von Künstlern aus verschiedenen Genres. Auf mehreren Bühnen in der 20 Meter hohen Halle der Ausstellung „1:1 Riesen der Meere“ werden die Musiker auftreten. „In der spektakulären Kulisse der Walhalle werden die Bands auftreten und die Talkrunden stattfinden“, so Uhlitzsch.

Mit dabei sind die bekannte Liedermacherin Dota Kehr, die 2003 ihr erstes Album veröffentlichte und mittlerweile aus der deutschen Liedermacherszene nicht mehr wegzudenken ist. Mit ihren selbst geschriebenen Songs behandelt die Berlinerin, die zuvor unter dem Künstlernamen Kleingeldprinzessin bekannt war, nicht selten gesellschaftskritische und politische Themen. Noch im Mai veröffentlicht die Liedermacherin ein neues Album unter dem Titel „Wir rufen dich Galaktika“. Einige der neuen Songs wurden noch nie vor Livepublikum gespielt.

Ebenfalls deutsche Texte, aber kombiniert mit einer großen Portion Discofunk der siebziger Jahre, werden von der Band Freddy Fischer and His Cosmic Rocktime Band zu hören sein. Das australische Folk-Duo Sissos bringt zwei harmonierende Stimmen und Gitarren mit, die durch berührende bluesige Songs zum Klingen gebracht werden.

Doch auch lokale Musiker fehlen an dem kulturellen Abend in der Hansestadt nicht. Die Alternative Rock Band Jane and the Rain aus Rostock will mit einer geballten Ladung Energie und rockigen melodischen Songs das Publikum begeistern. Der DJ Danco Lewin aus Bergen auf Rügen produziert nicht nur in seinem Tonstudio, sondern auch auf der Bühne im Ozeaneum rhythmische Beats.

Zwischen den Auftritten wird die Rostocker Singer-Songwriterin und Moderatorin Nora Reinhardt spannende Gäste und einzelne Künstler interviewen. Eine Besonderheit ist, dass über die Social-Media-Kanäle des Kulturwerks interagiert werden kann. So haben Zuschauer die Möglichkeit, Fragen an die Musiker zu stellen und Feedback zur Veranstaltung zu geben.

„Wollen Künstlern eine Bühne bieten“

Das Songfestival wird organisiert vom Landesverband für Clubs und Livespielstätten in MV (kurz: Kulturwerk MV) gemeinsam mit der Hansestadt Stralsund und lokalen Dienstleistern, wie dem Soundprojekt, welches außerhalb der Pandemie Bühnentechnik für Festivals und mehr bietet. „Mit dem Stralsunder Songfestival wollen wir Künstlern endlich wieder eine Bühne bieten – und die Konzerte digital den Zuschauern zugänglich machen“, so Paul Uhlitzsch.

Auch Almut Neumeister freut sich auf den musikalischen Abend. Sie kümmert sich im Ozeaneum um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und wird beim Stralsunder Songfestival live dabei sein. „Ich freue mich besonders auf die Bands! Endlich wieder Livemusik“, so Neumeister. Aufgrund der Corona-Maßnahmen hat das Museum derzeit geschlossen.

Kostenlos auf Youtube und Facebook streamen

„Wir hoffen, dass wir im Juni wieder öffnen können. Bis dahin passiert vieles hinter den Kulissen, aber sonst warten wir, bis wir wieder Gäste empfangen können und freuen uns auf die willkommene Abwechslung durch das Songfestival“, erzählt die Mitarbeiterin des Ozeaneums. Das erste Stralsunder Songfestival ist kostenlos und wird am Samstag um 20 Uhr live auf dem Facebook- und Youtube-Kanal des Kulturwerk MV gestreamt.

Von Nora Reinhardt