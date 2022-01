Stralsund: Kurze Protestaktion im Andershofer Wäldchen

Stralsund

Kurzer Protest: Vier Personen (zwischen 20 und 32 Jahren) haben am Donnerstagmittag versucht, die umstrittene Rodung des Andershofer Wäldchens zu stören. Ausgerüstet waren sie mit einem Transparent – Aufschrift „Wald statt Asphalt“ – und mit Klettergeschirr. Offenbar war geplant, Bäume zu erklimmen. Allerdings waren keine mehr da, die das ausgehalten hätten. Denn die Rodung, die am Mittwoch begann, war am Donnerstag schon weit fortgeschritten. Mehr als die halbe Fläche wurde schon bearbeitet.

Die Polizei unterband den Protest bereits nach wenigen Minuten. Etwa 20 Beamte rückten an, nahmen die Personalien auf, stellten die Ausrüstung sicher und sprachen einen Platzverweis bis Freitag um 18 Uhr aus. Bis dahin soll die Rodung beendet sein. Die Polizei prüft, ob die Aktion, die insgesamt friedlich verlief, strafrechtliche Ermittlungen nach sich zieht.

Zahlreiche Bäume sind bereits gefällt. Bis Freitagabend sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Quelle: Kai Lachmann

Auf der Fläche will Investor Fred Muhsal Wohnhäuser und einen Supermarkt errichten. Einer der Protestierer kritisierte in einer Rede: „Mit geht es nahe, was hier passiert. Das Wäldchen ist ein Biotop, das unwiderruflich zerstört wird, eine Fläche, die für immer versiegelt wird. Und das in einer Welt, in der wir von allem genug haben und nicht noch mehr brauchen.“

Von Kai Lachmann