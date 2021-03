Stralsund

Wer derzeit von der Nikolaikirche durch das Rathaustor gehen möchte, wird nur bis zu einem Bauzaun kommen. Das Schild „Betreten der Baustelle verboten“ weist auf anstehende Baumaßnahmen an dem Gotteshaus hin. „Die Fassade des Südturms ist stark beschädigt“, erklärt Pastor Albrecht Mantei. Aber warum muss der gesamte Durchgang abgesperrt werden?

Der Buttergang, wie Stralsunder den Weg nennen, ist oft gut besucht. Doch Steinstücke des Turmes sind locker. „Wir können den Buttergang jetzt nicht öffnen, das geht einfach nicht. Die Gefahr, dass Teile herunterfallen und dabei vorbeigehende Passanten treffen, ist zu groß“, schildert Mantei die Situation. Um den Zustand der Wände genauer einschätzen zu können, beauftragte die Kirchengemeinde den Industriekletterer Falko Weise-Schmidt mit seiner Firma aus Ahrenshagen bei Ribnitz-Damgarten.

Kletterer nehmen loses Material ab

Die Kletterer haben den Südturm auf lose Materialien und daraus entstehende Gefahren untersucht, berichtet Weise-Schmidt. Die Süd- und Westseite des Turms seien besonders stark betroffen. Ziel des Auftrages war es, das Material abzunehmen. Danach sollte die Absperrung aufgehoben werden. Doch so weit sollte es nicht kommen.

Die Kletterer konnten zwar alles, was sich durch Berührung ablöste und unmittelbar absturzgefährdet war, entfernen. Dennoch kämen mit fortschreitender Verwitterung immer mehr Teile von den Wänden herunter. „Es kann von unserer Seite nicht gesagt werden, dass keine Gefahr mehr von den Wänden ausgeht“, erklärt der 54-jährige Kletterer. Einen kleinen Teil des Ganges zu öffnen, sei keine Option, da die Teile nicht senkrecht am Turm herunterfallen und auch beim Anschlagen an die Wand ihre Flugbahn ändern könnten.

Der Stralsunder Architekt Burkhardt Eriksson hat die weitere Planung übernommen. Er ist bereits an der Restaurierung des Daches der Kirche beteiligt, die bereits seit zehn Jahren läuft. Danach waren Innensanierungen geplant, doch die Fassade des Südturmes hat jetzt Vorrang.

Startschuss der Maßnahmen steht noch nicht fest

„Es handelt sich nicht um einen reinen Mauerbau. Es sind auch Natursteinsanierungen dabei und es müssen Formsteine nachgegossen werden“, listet Eriksson die Aufgaben auf. Der Zeitplan? „Wenn wir anfangen, brauchen wir schon ein Jahr für die Sanierung. Mit bestimmten Witterungen, die die Arbeit beeinträchtigen, muss auch gerechnet werden“, meint der Architekt. Das bedeutet, auch der Buttergang bleibt ein Jahr geschlossen – mindestens. Denn wann mit der Restaurierung begonnen wird, ist noch unklar.

Der Südturm ist der größere der beiden Türme der imposanten Kirche. Quelle: Alysha Kraft

Touristenbeitrag fehlt

Im nächsten Schritt sollte erst mal die Stadt über die erforderlichen Maßnahmen informiert werden. „Die Sperrung des Durchganges ist ein Hindernis für viele Stralsunder. Insofern ist auch die Stadt interessiert, dass bald wieder geöffnet wird“, führt Pastor Mantei aus. Da derzeit keine Touristen nach Stralsund kommen, fehle der Erhaltungsbeitrag, den diese zahlen. In St. Nikolai zahlen Besucher drei Euro Eintritt. Auch die Kirchensteuereinnahmen sind stark zurückgegangen. Die Gemeinde ist auf die Geld der Stadt angewiesen, da das Projekt sonst auf Eis gelegt wird.

Geld von Stadt und Förderverein benötigt

Am vergangenen Mittwoch wurde in einem Treffen mit Sigrun Adam von der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund (SES) die Problematik vorgestellt. Das Oberbürgermeisterbüro hatte sie beauftragt, sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. „Normalerweise werden die Anträge bei der Stadt für das darauffolgende Jahr eingereicht. Das ist aber eine Sache, die dieses Jahr irgendwie geschehen muss“, verdeutlicht der Pastor die Dringlichkeit.

Auch Maria Therese Vijver, Architektin vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, stimmt Mantei zu: „Es muss zumindest einen Start geben. Ob wir es dann dieses Jahr schaffen, ist eine andere Frage.“ Zunächst müssten weitere Planungen vorgenommen werden. Zudem müsse die Frage geklärt werden, von wo Gelder fließen könnten.

Neben der Stadt Stralsund soll auch der Förderverein St. Nikolai ins Boot geholt werden. Dieser bemüht sich um das historische Erbe. Mit 100 000 Euro hat sich der Verein bereits an den letzten Bauarbeiten am Dach beteiligt.

