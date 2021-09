Stralsund: Lecker oder ungenießbar?

Stralsund

Man mag sie gekocht, gebraten und getrocknet: Der Herbst ist für viele Naturliebhaber unmittelbar mit dem Sammeln von Pilzen verbunden. Alljährlich wird jedoch auch davor gewarnt, dass das ungeübte Auge schnell mal zu einem ungenießbaren Exemplar der Gattung greifen könnte. In der Saison sorgen Pilzberater für Sicherheit. Derzeit bieten Feuchtigkeit und Temperaturen ideale Bedingungen für das Wachstum. Wer also am Wochenende im Wald unterwegs ist, um selbst für sein Mittag- oder Abendessen zu sorgen, kann seine Funde am Samstag und Sonntag im Tierpark begutachten lassen. Während der regulären Zooöffnungszeiten sind die Pilzsachverständigen dann in der Ausstellungshalle anzutreffen und geben hier einen Überblick über die beheimateten Pilzsorten. Im Zentrum der Ausstellung steht übrigens der Grünling, als Pilz des Jahres 2021. Da dieser jedoch als besonders geschützte Art gar nicht aus der Natur entnommen werden darf, sollte hier die Genießbarkeit gar nicht erst erfragt werden.

Von Wenke Büssow-Krämer