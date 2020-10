Stralsund

Zahlreiche Kunden werden sich gewundert haben: Warum sind so viele Tiefkühltruhen im Stralsunder Real nahe der Greifswalder Chaussee leer? Hat es etwas mit der Zukunft des Marktes zu tun? Zieht jetzt doch Kaufland ein? Oder ein anderer Anbieter? Oder wurde einfach nur viel Gefrorenes gehamstert? Bei den Deutschen und ihrer seltsamen Vorliebe für Klopapier-Vorräte weiß man ja nie.

Dass Kaufland nach Stralsund will, stand schon 2015 in der OZ. Ob es tatsächlich soweit kommt? Fraglich. Klar ist: Die Schwarz-Gruppe, zu der neben Kaufland auch Lidl gehört, hat die Übernahme von 101 Real-Märkten beantragt. Zusätzlich hat Edeka Interesse an 72 Real-Filialen. Damit würde ein Großteil der 270 Real-Märkte, die zu Metro gehören, den Besitzer wechseln.

Markt bleibt offen, Zukunft aber auch

Allerdings muss das Kartellamt zustimmen. Und das hat die Prüfung erneut verlängert. Mit einer Entscheidung wird nun zum 30. November gerechnet. Aber was wird dann aus dem Stralsunder Real? Im August meldete die OZ, dass fünf der acht Real-Filialen in MV zu Kaufland werden sollen. Die Zukunft der anderen drei? Ungeklärt. Wobei aber zumindest feststehen soll, dass sie nicht geschlossen werden. Die drei Filialen mit dem Fragezeichen sind Sievershagen bei Rostock, Bergen auf Rügen – und Stralsund.

Ist man denn in der Filiale selbst schon schlauer? „Nein“, sagt eine Mitarbeiterin aus der Personalabteilung. „Bevor das Kartellamt nicht entschieden hat, wissen wir auch nichts und arbeiten erst mal normal weiter.“ Dazu gehört derzeit auch Improvisation. Denn die Steuerung für die Kühlung ist ausgefallen. „Deswegen haben wir nun die Kühlmöbel mitten im Markt stehen.“ Ein technischer Defekt also. Auf Schildern bittet das Real-Team die Umstände wegen des nötigen Umbaus zu entschuldigen.

Von Kai Lachmann