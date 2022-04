Stralsund

„Unser Lehrer kommt mit Inlineskates in den Unterricht.“ Mit dieser ungewöhnlichen Erklärung nominierte Alina Wäscher, Zehntklässlerin des Hansa-Gymnasiums, ihren Physik-Lehrer Dr. Johannes Löhner-Böttcher für die OZ-Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“. Was jedoch vorrangig nach einer witzigen Unterrichtsstunde klingt, hat dabei durchaus einen wissenschaftlichen Hintergrund.

Newtonsche Gesetze auf Rädern

„Mit den Inlineskates lassen sich die Newtonschen Gesetze veranschaulichen, in diesem Fall das Rückstoßprinzip. Wenn ich auf Inlineskates einen Medizinball werfe, erlebe ich den Rückstoß wesentlich deutlicher“, erklärt der 35-Jährige, der neben Physik auch Mathematik und Astronomie unterrichtet. Immer wieder versucht er möglichst anschaulich, mit vielen Visualisierungen seinen Unterricht zu füllen. „Das macht sich in Physik natürlich besonders gut. Aber auch in Mathematik versuche ich einen Anwendungsbezug herzustellen und aufzuzeigen, wo man das Erlernte einsetzen kann.“

Was hier nach Mannschaftssport aussieht, ist Unterrichtsvermittlung in Physik. Auf Inlineskates vermittelt Dr. Johannes Löhner-Böttcher seiner 10. Klasse die Newtonschen Gesetze. Quelle: privat

Den interessanten und anschaulichen Unterricht lobt auch die Zehntklässlerin Alina Wäscher: „Er ist immer gut gelaunt, freundlich und man merkt, dass er weiß, wovon er spricht. Und selbst als er Corona hatte und wir die letzte Stunde vor der Physik-Klausur hatten, hat er sich trotzdem per Videokonferenz dazugeschaltet, um uns mögliche Fragen zu beantworten.“ Aber auch dass er sich in den Pausen gerne mal in die Diskussionen zu den Fragen um die Wunder dieser Welt einbringt, wird von den Schülern registriert. „An diesen Gesprächen beteiligt er sich oft in witziger Art und Weise“, so Alina Wäscher.

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter bis nach Colorado

Dabei wurde der Wunsch, Lehrer zu werden, in der Schulzeit noch nicht gefestigt. „Es sollte etwas Technisches sein, vielleicht Astronaut oder Kinderarzt. So hat sich dann die Technik mit den Kindern vermischt“, erinnert sich der junge Mann. Denn nach seinem Studium der Mathematik und Physik promovierte Johannes Löhner-Böttcher erst mal über Sonnenphysik und blieb zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Freiburg. Ein Jahr in Colorado schloss sich dann an, bevor es in die Heimat zurückzog.

Obwohl er ursprünglich aus Nürnberg stammt, sollte es nun jedoch etwas näher an die Küste gehen. So ließ er sich zunächst in Schwerin nieder, während er das Referendariat in Rostock absolvierte. Erst seit diesem Schuljahr lehrt Johannes Löhner-Böttcher am Stralsunder Hansa-Gymnasium und wurde damit auch in der Hansestadt sesshaft. Inzwischen hat er die Altstadt und natürlich den Blick auf Sund ins Herz geschlossen.

Mit den Elftklässlern auf Marsmission

Sein wissenschaftlicher Hintergrund macht es ihm offenbar leicht, Inhalte anschaulich zu erklären. Denn die Lern-AG, naturwissenschaftlichen Projekte und Wahlpflichtkurse des Lehrers – wie Klima und Wetter in der achten Klasse oder Sonnenphysik für die Neunt- und Zehntklässler – sind beliebt. „Wir sind zwar keine MINT-Schule, aber es ist letztendlich Sache des einzelnen Lehrers, welche Angebote er macht.“

Insbesondere die Kooperationen mit dem Deutschen Zentrum für Luftraumfahrt in Neustrelitz versprechen spannende Einblicke. Hier arbeiten die Schüler an einer fiktiven Marsmission und müssen Planungen rund um Raketen und Ausrüstung bis zum Landungsprozess und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. „Sie müssen sich wie Astronauten vorbereiten.“ Ausflüge in die Niederlassung nach Neustrelitz und nach Berlin gehören dann mit dazu.

OZ-Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ Euer Lehrer oder eure Lehrerin bietet über die schulischen Inhalte hinaus ein besonderes Projekt an? Er oder sie war in den Zeiten von Homeschooling kreativ in der Vermittlung des Lernstoffes oder hat sich intensiv um Kontakt bemüht? Euer Lehrer oder eure Lehrerin engagiert sich durch andere außerschulische Einsätze für Kinder und Jugendliche? Das sind die Menschen, die wir suchen. Die OSTSEE-ZEITUNG und der Lions Club Stralsund-Waterkant wollen dieses Engagement würdigen. Schüler, Eltern oder auch Lehrerkollegen und Schulleitungen waren aufgerufen, uns von solchen Einsätzen zu berichten. Vorschläge konnten bis zum 13. April eingesandt werden. Diese wurden gesammelt und stehen später in der Onlineumfrage zur Wahl. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die nominierten Lehrer aus Stralsund, Prohn, Altenpleen, Velgast, Franzburg, Niepars, Tribsees oder Steinhagen fortlaufend vor.

Verständlich, dass die Nachfrage für dieses Projekt der Elftklässler enorm ist. Rund 50 Schüler interessierten sich dafür, doch nur 14 Plätze stehen zur Verfügung. Was überraschend klingt: Nach den Bewerbungen befinden sich unter den 14 Teilnehmern für das nächste Jahr nun 12 Schülerinnen. „Mir ist natürlich auch sehr daran gelegen, dass man mehr Frauen in die Wissenschaft bekommt. Daher ist auch eine Förderung schon in den unteren Klassen sinnvoll“, so Johannes Löhner-Böttcher.

Von Wenke Büssow-Krämer