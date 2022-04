Stralsund

Der Platz von Kerstin Rudnick ist in ihrer Klasse. Und das meint die Stralsunder Lehrerin wortwörtlich. „Ich stehe weniger vorne, sondern sitze lieber zwischen den Kindern – wenn nicht gerade Corona Abstand fordert“, erklärt die Lehrerin, die an der Regionalen Schule „Adolph Diesterweg“ Deutsch und Kunst von der fünften bis zur zehnten Klasse unterrichtet.

Ihre Art der Unterrichtsgestaltung ist der Auslöser dafür, dass sie von Elternteilen für die OZ-Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ vorgeschlagen wurde. „Meine große Leidenschaft sind offene Unterrichtsformen, insbesondere Werkstätten“, sagt die 55-Jährige. Das bedeutet: Kerstin Rudnick verpackt die Unterrichtsinhalte in ein großes Thema. „Unter dem großen Thema ’Ägypten’ lassen sich dann auch Groß- und Kleinschreibung oder Kommasetzung vermitteln“, erklärt die Stralsunderin.

Werkstätten als offenen Unterrichtsform

Über mehrere Wochen und Monate tauchen die Schüler in diese Themen-Werkstätten ab. Während im Deutsch-Unterricht spannende Texte über Pharaonen oder Pyramiden korrigiert oder selbst verfasst werden, werden in den Kunststunden Pyramiden entworfen oder ausrangierte Barbiepuppen erst mumifiziert und anschließend in einem Sarkophag gebettet.

„Es geht bei den Werkstätten nicht vordergründig darum, mehrere Fächer abzubilden, sondern zu zeigen, dass nichts losgelöst voneinander passiert, dass alles mit allem zu tun hat. Wir wollen kein Schubkastenwissen vermitteln, sondern Strategien zum Erkennen von Zusammenhängen und zur Lösung von Problemen. Dass dabei Team- und Partnerarbeit auf dem Plan stehen, ist selbstverständlich“, meint Kerstin Rudnick. Die Werkstätten als Unterrichtsform sind für sie längst normaler Schulalltag geworden.

Klassenraum mit Wohlfühlatmosphäre

An den Wänden und auf den Regalen ihres Klassenraumes spiegelt sich ihr Unterricht wieder. Alle Unterrichtsmaterialien haben ihren Platz, die Arbeitsergebnisse bekommen eine Präsentationsfläche. Und das ist Kerstin Rudnick auch wichtig. „Die Kinder wissen, es ist mein zweites Wohnzimmer.“ Der Wohlfühlfaktor ist jedoch nicht nur für die Lehrerin entscheidend. „In einem schönen Raum mit Atmosphäre lernen auch die Kinder anders, gehen sorgsam mit den Materialien um“, meint die Pädagogin.

OZ-Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ Euer Lehrer oder eure Lehrerin bietet über die schulischen Inhalte hinaus ein besonderes Projekt an? Er oder sie war in den Zeiten von Homeschooling kreativ in der Vermittlung des Lernstoffes oder hat sich intensiv um Kontakt bemüht? Euer Lehrer oder eure Lehrerin engagiert sich durch andere außerschulische Einsätze für Kinder und Jugendliche? Das sind die Menschen, die wir suchen. Die OSTSEE-ZEITUNG und der Lions Club Stralsund-Waterkant wollen dieses Engagement würdigen. Schüler, Eltern oder auch Lehrerkollegen und Schulleitungen waren aufgerufen, uns von solchen Einsätzen zu berichten. Vorschläge konnten bis zum 13. April eingesandt werden. Diese wurden gesammelt und stehen später in der Onlineumfrage zur Wahl. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die nominierten Lehrer aus Stralsund, Prohn, Altenpleen, Velgast, Franzburg, Niepars, Tribsees oder Steinhagen fortlaufend vor.

Für jede Klassenstufe hat Kerstin Rudnick ihre altersentsprechenden Werkstätten. Dies beginnt in der fünften Klasse mit einem Halloween-Projekt und wird in zehnten Klasse mit Literatur-Projekten weitergeführt. „Man kann auch Goethe entstauben“, verspricht die Lehrerin.

Gegenseitige Wertschätzung und Respekt

Das Kind, der Jugendliche steht in ihrer Arbeit im Mittelpunkt. Das bedeutet auch, dass der Draht zu dem Schüler erst hergestellt werden muss, bevor überhaupt irgendeine Form von Wissen vermittelt werden kann. „Erst kommt die Bindung, dann die Bildung. Diesen Hinweis gebe ich auch immer wieder den Referendaren mit auf den Weg.“

„Ein Lehrer kann nur das von Kindern verlangen, was er auch selbst vorlebt. Kinder haben ein ganz feines Gespür für Ehrlichkeit und Authentizität. Sie spüren, wenn etwas nicht echt ist, wenn jemand seine Arbeit nicht mag. Wertschätzung und Respekt kommen auch von den Kindern zurück, wenn ein Lehrer ihnen so begegnet“, sagt die Stralsunderin voller Überzeugung.

Immer wieder reflektiert sie: „Was würde mir selbst Spaß machen, wenn ich ein Kind wäre? Möchte ich bei mir selbst Unterricht haben?“ Die Begeisterung der Kinder und deren Unterrichtsergebnisse sind für sie immer wieder Motivator, diesen Aufwand für die Vor- und Nachbereitung ihres Unterrichts in Kauf zu nehmen. „Und wenn ich ehemalige Schüler auf der Straße treffe und gefragt werde, ob ich noch meine „Ägypten-Werkstatt“ mache, ist das die größte Wertschätzung, der größte Dank für mich.“

Von Wenke Büssow-Krämer