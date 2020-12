Stralsund

Kein hektisches, aber ein durchaus betriebsames Treiben herrschte am Dienstag in Stralsund, dem letzten Verkaufstag vor dem bundesweiten Lockdown. Vorerst bis zum 10. Januar wird der Einzelhandel schließen. Das Weihnachtsgeschäft – die umsatzstärkste Zeit im Jahr – ist damit vorzeitig beendet.

Vor den Parfümerien in der Innenstadt und am Stadtrand bildeten sich sogar Menschenschlangen. Hier wollten noch zahlreiche Kunden etwas erwerben, um den Liebsten ein duftendes Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen zu können. Vor den Bekleidungsgeschäften wie zum Beispiel der H&M-Filiale auf der Altstadtinsel standen viele junge Leute und warteten darauf, in das Geschäft nachrücken zu können, weil stets nur eine begrenzte Anzahl von Personen hinein durfte.

Nur vier Verkaufstage für Metall-Geschenke

Viele Schemel der Friseurgeschäfte am Strelasund waren gestern von morgens bis abends fast durchgehend besetzt. „Wir sind mit Terminen voll ausgebucht und können uns vor Arbeit kaum retten“, sagte Madleen Rahn, Mitarbeiterin vom Friseurgeschäft „Dettloff & Friends“ am Tribseer Damm, wo die fünf Hairstylistinnen inklusive der Chefin des Betriebes im Akkord die Wünsche der Kundinnen erfüllten.

Eine Sonderflächennutzungsgenehmigung hatte der Stralsunder Eckhard Diebowski nach einigen überwundenen bürokratischen Hürden bekommen und wollte bis kurz vor dem Weihnachtsfest noch einige seiner metallischen Deko-Erzeugnisse an den Mann oder die Frau bringen. Das Geschäft mit den individuellen Stralsund- und Küstenmotiven lief auch ziemlich gut am Tag vor dem Lockdown.

Aber: „So hatte ich leider nur vier Tage für meinen Stand mit der wohl längsten eisernen Stralsund-Silhouette – das ist zwar schade, jedoch nicht zu ändern“, meinte der Hansestädter, dessen Frau Christine die Inhaberin der Manufaktur D*estica Metall & Meer ist.

„Leider konnte ich nur vier Tage den Verkaufsstand meiner Frau Christine am Rathaus öffnen, um hier ihre gelaserten Metall-Dekostücke mit Stralsund- und Küstenmotiven zu verkaufen“, berichtet Eckhard Diebowski, Angestellter bei „D*estica Metall & Meer“. Quelle: Christian Rödel

Betriebswirtschaftlich bitteres Jahr geht zu Ende

Eckhard Diebowksi und seine Frau haben ihre Erzeugnisse in den Vorjahren im adventlich geschmückten Rathauskeller feilgeboten, aber das ist ja bekanntermaßen in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Für die vielen Handwerker und Händler, die zu Nicht-Pandemie-Zeiten auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt präsent waren, ist dies ein betriebswirtschaftlich bitteres Jahresende geworden. So hoffen auch Eckhard Diebowski und seine Gattin, dass 2021 für sie besser laufen wird und dass wieder Volksfeste stattfinden dürfen, auf denen sie ihre Produkte anbieten können.

In seiner Mittagspause huschte am Dienstag der Stralsunder Lutz Lampe durch die Altstadt, um wenigstens vier Lotterielose aus dem Zeitungskiosk seines Vertrauens zu holen. „Ich war mir nicht sicher, ob dieser Laden ab morgen überhaupt noch öffnen darf“, meinte der Stadtwerke-Mitarbeiter.

„Ich habe noch schnell vier Lotterielose in einem kleinen Zeitungsladen auf der Altstadtinsel zum Verschenken gekauft“, sagt Lutz Lampe. Quelle: Christian Rödel

Hoch im Kurs: Warme Schuhe und Spielzeug

In dem bei jungen Eltern beliebten Altstadtgeschäft „Schuh-Anzieher Krabutt“, wo es hochwertige Kleidung und Spielzeug für Kinder gibt, ist seit Ende der vergangenen Woche mehr los als an gewöhnlichen Tagen. „Warme Schuhe und Kleidung für die kalte Jahreszeit wurden stark nachgefragt. Aber auch Spielzeug ist bei unserer Kundschaft, zu den viele treue Stammkunden gehören, sehr beliebt“, sagte Kerstin Schrewe, die seit über 20 Jahren den Laden erfolgreich mit ihrer Geschäftspartnerin Ragna Schwiedeps betreibt.

„Viele unserer Stammkunden haben es bereits geahnt, dass es diesen harten Lockdown kurz vor Weihnachten geben wird. Nun haben sie noch schnell die Möglichkeit genutzt, bei uns warme Kinderwinterschuhe zu kaufen oder auch Spielzeug“, sagt Kerstin Schrewe vom Altstadtgeschäft „Schuh-Anzieher Krabutt“. Quelle: Christian Rödel

Von Christian Rödel