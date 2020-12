Stralsund

Frust macht sich breit in Stralsund. Viele Hansestädter verstehen nicht, warum das von der Tourismuszentrale geplante dezentrale Feuerwerk, das an vier geheimen Orten am Silvesterabend in den Himmel steigen sollte, nicht stattfinden darf. Das Land hatte jeglichen Raketen- und Fontänenzauber auf öffentlichen Plätzen abgesagt. Nur die private Knallerei bleibt nach bisherigem Stand erlaubt.

Linke stellen sich hinter Idee der Tourismuszentrale

Jetzt meldeten die Linken Protest an. „Wir wenden uns ganz entschieden gegen das vom Land ausgesprochene Verbot der kleinen Feuerwerke in der Neujahrsnacht, wie sie vom Leiter der Tourismuszentrale, Herrn Kretzschmar, vorgeschlagen wurden. Und wir wollen, dass dieser Vorschlag auch umgesetzt werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung von Stadtvorstand und Bürgerschaftsfraktion.

„In diesem Jahr gehen die Stralsunder eben mal nicht zum Molen-Feuerwerk, sondern das Feuerwerk kommt zu ihnen in die Wohngebiete, ohne dass jemand schon vorher weiß, wo das sein wird. Große Ansammlungen von Zuschauern sind also kaum oder gar nicht möglich. Wir können nicht erkennen, welche Gefahr von diesem Plan ausgehen soll“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Wolfgang Meyer gegenüber der OZ.

Verbot ist überzogen

Den totalen Ausfall einer langen und guten Tradition hätten die Stralsunder auch nicht verdient. „Im Gegenteil. Die Bürger unserer Stadt verhalten sich nach unseren täglichen Erfahrungen geradezu vorbildlich und rücksichtsvoll, mehr kann man wohl kaum erwarten. Man kann die Leute auch mit solchen – nach unserer Meinung überzogenen – Regulierungen gegen sich aufbringen. Die relativ gute Position, die unsere Stadt im Vergleich mit anderen Gebieten einnimmt, spricht jedenfalls dafür, die Tradition des Silvester-Feuerwerks in der vorgeschlagenen Form zu wahren“, so Meyer.

Statt Molenfeuer vier kleine Feuerwerke

„Nachdem schon im November klar war, dass es das traditionelle Molenfeuer auf der Hafeninsel nicht geben darf, sind durch die neue Landesverordnung nun auch alle Hoffnungen auf unseren Plan B dahin,“ hatte André Kretzschmar, Leiter der Stralsunder Tourismuszentrale, nach der Absage letzte Woche gesagt. Als offizieller Veranstalter wollte er mit vier dezentralen Feuerwerken den Stralsundern das Feuerwerk quasi nach Hause bringen, um große Menschenansammlungen an einem zentralen Punkt in der Stadt zu vermeiden. Aus dem gleichen Grund sollten die genauen Orte im Stadtgebiet im Vorfeld geheim bleiben. „Wir wollten den Himmel über Stralsund erhellen, nun bleibt uns das Leuchten der Sterne“, so André Kretschmar. An einem Regentag nicht mal das.

Bleibt nur Freude über beleuchtetes Stralsund

Schade findet auch die Fraktion Bürger für Stralsund, dass es die vier kleinen Feuerwerke nicht geben soll. „Wir denken schon, dass das funktioniert hätte. Aber wenn Bund und Land Verbote aussprechen, sind der Stadt die Hände geboten“, denkt Fraktionsgeschäftsführer Thomas Haack und schiebt hinterher: „Aber wenigstens werden jetzt ein paar Buden aufgebaut, so wie das die Bürgerschaft im November beschlossen hat. Gelungen ist auf jeden Fall auch die Aktion mit Sternen und Beleuchtung in verschiedenen Stadtteilen.“ Ähnlich sieht es Ute Bartel von der SPD: „Wir sind erst mal froh, dass es in Stralsund etwas weihnachtet.“

Grünen-Chef Jürgen Suhr meint: „Die Verordnung der Landesregierung ist unmissverständlich. Öffentlich veranstaltete Feuerwerke zum Jahreswechsel sind verboten. Angesichts der steigenden Infektionszahlen ist es aus unserer Sicht aber auch aus Gesundheitsschutzgründen sinnvoll, Rücksicht zu nehmen. Viel zu viele Menschen werden Opfer des Corona-Virus. Wir sollten gemeinsam alles tun, um insbesondere die zu schützen, die besonders gefährdet sind. Der Verzicht auf ein Feuerwerk in diesem Jahr ist dazu sicher ein geeigneter Beitrag.“

Stadtverwaltung sieht keinen Spielraum

Aus dem Rathaus heißt es zu dem Vorstoß der Linken nur kurz: „Die Landesverordnung lässt keinen Spielraum zu, eine eigene Regelung treffen zu wollen. Die gilt, und danach sind öffentlich veranstaltete Feuerwerke zum Jahreswechsel verboten.“

Von Ines Sommer