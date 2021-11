Stralsund: Linke will Neustart für Lange Nacht des offenen Denkmals

Stralsund

Die Lange Nacht des offenen Denkmals wiederbeleben möchte die Bürgerschaftsfraktion Die Linke. „Wir möchten, dass in dem Haushalt für das kommende Jahr eingeplant wird, die Lange Nacht wieder durchzuführen“, erklärt Fraktions-Geschäftsführer Wolfgang Meyer. Den Antrag, dafür 75 000 Euro einzuplanen, bringt Die Linke in der Bürgerschaftssitzung am Donnerstag auf den Tisch.

Hohe Kosten und sinkende Besucherzahlen

Zuletzt hatte die Linke André Kretzschmar von der Tourismuszentrale in einer Fraktionssitzung zu Gast, um gezielt nach den Ursachen zu fragen und Möglichkeiten auszuloten. „Die Veranstaltung wird von der Bevölkerung vermisst und wurde stets gut angenommen. Warum sollte man sie also nicht neu auflegen“, fragt Wolfgang Meyer. Nach Informationen sei die Lange Nacht des offenen Denkmals jedoch auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, im Gegenzug hätten sich zuletzt Sponsoren und auch Besucher zurückgezogen.

Mit vielen Veranstaltungen unter freiem Himmel oder in historischen Gemäuern lockte die Lange Nacht des offenen Denkmals. Quelle: Christian Rödel

„Die Veranstaltung soll ja auch von einem ansprechenden Kulturprogramm begleitet werden. Und das kostet Geld. Denn Qualität muss auch bezahlt werden“, so der Fraktions-Geschäftsführer. In den Anfangsjahren kamen die Besucher kostenfrei in den Genuss. Später wurden Eintrittsbänder eingeführt, mit dem alle Veranstaltungsorte besucht werden konnten. Rathaus, Kirchen, Klöster, Gewölbe, Giebelhäuser, Speicher und Innenhöfe öffneten bis Mitternacht ihre Türen, Tore und Pforten. Begleitet wurden die Besichtigung mit Live-Musik, Theateraufführungen, Lesungen, Filmvorführungen, Vorträgen, besonderen Führungen oder Ausstellungen und immer ins Auge fallenden Lichtinstallationen.

Innenhofkonzerte haben beeindruckt

Auch Peter Sitte öffnete dafür gerne die Tür seines Musikhauses in der Langenstraße. Gemeinsam mit Musiklehrern des Hauses gab er am Abend zwei Konzerte, für die er seinen Hof mit reichlich Sitzgelegenheiten gemütlich ausstattete. „Das würden wir auch gerne wieder machen“, meint Peter Sitte angetan von dem Vorstoß der Linken. „Wir hatten immer ein volles Haus. Die Leute haben bis auf die Straße gestanden“, erinnert er sich. Natürlich gab es auch jene, die sich den Eintritt sparen wollten und es beim Lauschen von der Straße belassen haben. „Dabei war es nun wirklich nicht teuer, wenn man den ganzen Abend überall rein kommt.“ Bis zu 30 Stationen bot die Lange Nacht in Stralsund Innenstadt.

„Aber es sprechen uns tatsächlich immer noch Leute darauf an. Menschen, die uns nur durch diese Hofkonzerte kennen“, sagt Peter Sitte. 80 Sitzplätze plus diverse Stehgäste haben seinen Hof dabei stets gefüllt. „Die Bühne war dann auch so aufgebaut, dass man von der Straße aus raufschauen konnte. Es war schon viel Aufwand und stets mit einem Tag Arbeit verbunden“, erklärt der Musikhaus-Inhaber, für den der Spaß dabei jedoch immer überwog. Dabei entlohnte er seine Mitstreiter anfangs noch aus eigener Tasche, bevor es durch die Eintrittsgelder eine Aufwandsentschädigung von Stadt gab.

Start zur Aufnahme in die Unesco-Welterbeliste

Vorlesungen, Aufführung und viel Live-Musik bot die Lange Nacht des offenen Denkmals an vielen historischen Orten. Quelle: Christian Rödel

Erstmalig fand die Lange Nacht des offenen Denkmals 2002 im September statt. Anlass war damals die Aufnahme der Altstädte von Stralsund und Wismar in die Unesco-Welterbeliste. In den letzten Jahren wurde die Nacht stets am Vorabend des Tags des offenen Denkmals durchgeführt. 2018 hatte man die Veranstaltung nach 15 Jahren erstmals ausgesetzt um das Konzept zu überdenken. Als Grund wurden die rückläufigen Besucherzahlen angegeben. Von anfangs 10 000 Besuchern waren es zur letzten Nacht nur noch 3500 Gäste, die sich ein Eintrittsbändchen sicherten. Dabei waren die Preise - von zuletzt zehn Euro im Vorverkauf - für eine solch umfangreiche Veranstaltung durchaus moderat.

Von Wenke Büssow-Krämer