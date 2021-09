Stralsund: Lustige Mitmachaktionen sollen Bewusstsein für Klima schaffen

Stralsund

Während in den Büros der Parteien am Wahlsonntag noch gebangt werden muss, wird auf dem Alten Markt bereits das Erntedankfest gefeiert. Bereits zum fünften Mal ist das Umweltbüro Nord dabei. Zusammen mit den Initiativen Solawi-Stralsund und Transition-Town wollen sie mit lustigen Mitmachaktionen auf den Schutz der heimischen Natur aufmerksam machen.

Neben dem bekannten Samen- und Pflanzenaustausch wird es dieses Jahr auch einen Quizbaum geben. Nachdem die Fragen auf den kleinen Papierrollen beantwortet wurden, gibt es als Preis für jeden einen Aufkleber. Zudem können Besucher direkt am Stand Meisenknödel oder Insektenhotels selbst herstellen. „Damit wollen wir die Leute anleiten, im Winter an die Vögel zu denken, welche durch das Insektensterben in den kalten Monaten oft zu wenig Futter haben“, erklärt Sabine Leidel, Vorstandsmitglied des Vereins.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klimaschutz – Jeder ein bisschen und es ist viel geschehen

In den verbleibenden Wochen bis zum Fest bereitet Leidel zusammen mit Ingo Felgenhauer, Anke Thätner und Markus Wuttig den gemeinsamen Stand vor. „Wir haben ähnliche Interessen, deshalb tun wir uns auch öfter zusammen“, sagt Felgenhauer von der Initiative solidarische Landwirtschaft, kurz Solawi, bei der Verbraucher und Landwirte in engem Kontakt stehen. „Der Konsument kann am Feld mit anpacken und lernt, wie viel Arbeit das bedeutet“, erklärt er.

Gerade arbeitet das Quartett an einem Vogelfutterrezept. Sie mischen Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Rosinen und Öl zu einem Brei, der mithilfe von Haferschleim fest werden soll. Ist die Masse gestockt, können sie daraus die Meisenknödel formen. „Das ist unser erster Versuch“, betont Anke Thätner und lacht. Gekonnt werden die Zutaten zusammengemischt, schließlich backt sie beim Alten Pfarrhof, einem Biobauernhof aus Elmenhorst mit eigener Käserei und Bäckerei, die Brote.

„Ich kann nicht die ganze Welt verändern, aber vielleicht ein bisschen was vor der Haustüre“, erklärt Thätner, warum sie sich für die Umwelt einsetzt. So ist die eifrige Brotbäckerin auch nächstes Wochenende beim Sammeln der Früchte für den hausgemachten Apfelsaft dabei. „Wer mitmachen möchte, kann sich bei uns in der Umweltbibliothek melden, wir freuen uns“, lädt Leidel ein. Den regionalen, pestizidfreien Saft bieten sie dann ebenfalls an ihrem Stand an.

„Der Einsatz von Pestiziden macht Bienen und Bauern krank“

Zudem sammelt das Umweltbüro Nord am 26. September Unterschriften für die EU-Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“. Diese setzt sich gegen das europaweite Bienensterben und die gesundheitlichen Schäden der Landwirte aufgrund des vermehrten Pestizideinsatzes ein. „Wir verteilen Sammelblätter und schicken sie nach München, dort werden alle Unterschriften gesammelt“, erklärt Leidel. Sie freut sich auf viele engagierte Helfer beim Erntedankfest auf dem Alten Markt.

Von Barbara Waretzi