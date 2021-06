Stralsund/Mukrena

Völlig untypisch ist es, wie er diesmal nach Stralsund gekommen ist: per Auto. Sonst steuert Kapitän Peter Grunewald nämlich sein Kabinenmotorschiff MS Sans Souci in die Hansestadt.

Zwischen April und November ist das vorpommersche Revier mit Starthafen Berlin-Tegel normalerweise sein Ziel. „Was ist aber schon in diesen Zeiten noch normal?“, fragt Grunewald genervt, der sich von seinem sachsen-anhaltinischen Heimathafen Mukrena an der Saale an den Sund aufgemacht hat. „Ich muss mir doch alle Bedingungen vor Ort selber ansehen und danach planen“, erklärt er seine Dienstreise in den Norden. Er hofft, „dass mit dem Umbau des Stralsunder Hafens auch stärkere Landstromanlagen installiert werden, damit wir nicht dieseln müssen“. Da habe es schon mal die eine oder andere Beschwerde gegeben, obwohl die Frachter im Seehafen auch keinen Landstromanschluss haben und ihre Energie wenig umweltfreundlich selbst erzeugen müssen.

Viele Kreuzfahrten 2021 bereits abgesagt

Sein Schiff heißt zwar Sans Souci – ohne Sorgen – , doch er hat genug davon, wenn er an den Ausfall infolge der Corona-Epidemie denkt: „12 Reisen konnten wir in die Tonne kloppen“, gerät der Hüne, sonst die Ruhe selbst, aus dem Häuschen. Nicht genug damit: „Auf die vollmundig von der Politik zugesagten Corona-Hilfe warten wir bis heute vergeblich“. Viel Geld sei ihm bislang durch die Lappen gegangen. Allein sechs Frühjahrsreisen von Berlin nach Stralsund und umgekehrt mussten gestrichen werden. „Dabei haben wir schon 2020 mehrere Kreuzfahrten erfolgreich unter strengen Hygieneauflagen durchgeführt. Da ist niemand infiziert worden“, schüttelt der erfahrene Kapitän den Kopf und fragt sich: „Wozu waren diese Investitionen denn nütze, wenn sie von der Politik nicht akzeptiert werden?“ In der Gastronomie und Hotellerie an Land sei es ja ganz genauso. „Das ist nicht nur verdammt ärgerlich, sondern auch geradezu existenzvernichtend!“

Die Gäste genießen das Panorama an Oberdeck. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Infolge der unsicheren Lage in Mecklenburg-Vorpommern hat er den ersten Anlauf für Stralsund auf Anfang Juli verlegen müssen. „Die Fahrt durch andere Bundesländer wie Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg dagegen ist mit unserem Konzept völlig unproblematisch“.

Lange Winterpause für Überholung des Schiffes genutzt

Glück im Unglück: „Die unfreiwillige Liegezeit in Magdeburg-Rothensee haben wir insofern optimal nutzen können, als wir das Schiff weitgehend überholen konnten“. Das sei wichtig deshalb, „damit wir dann den Rest des Jahres und auch bis Anfang 2022 ohne Winterpause komplett durchfahren können, was wiederum Geld in die leeren Kassen spült“.

Das Motorschiff Sans Souci Das Motorschiff „Sans Souci“ wurde im Jahr 2000 in Grave/Niederlande als Europa gebaut. 2007/08 wurde es modernisiert und in Sans Souci umgetauft. Zuletzt wurde es 2014 renoviert. Länge: 82 Meter, Breite: 9,50 Meter; Tiefgang (max.): 1,60 Meter. Crew: 25; Passagiere: 82; An Bord befinden sich ein Restaurant und inklusive Sonnendeck drei Decks für Passagiere. Die 41 Außenkabinen sind 13 Quadratmeter groß und sind mit Panoramafenstern ausgestattet.

Sorgen macht sich Grunewald, 1966 an der Saale geboren, auch über den Zustand der deutschen Wasserstraßen. Von 1983 bis 1985 erlernte er das Schlosserhandwerk und von 1986 bis 1989 absolvierte er eine Matrosenlehre. 1990 erwarb er sein erstes Patent und befuhr dabei Elbe, Havel, Oder, Weser, untere Ems und Rhein. Von 1993 bis 1998 war er Schiffsführer auf Tankern und machte sich 1999 mit dem MTS Ulrike selbstständig. 2007 kaufte er das Kabinenmotorschiff MS Sans Souci und dampft seitdem damit ganzjährig durch die umfangreichen europäischen Reviere. Zwischen Frühjahr und Herbst pendelt das Schiff zwischen Kiel, Hamburg, Berlin, Stettin, Stralsund, Rügen, Hiddensee, Zingst und Peene.

Kapitän Peter Grunewald Quelle: Peer Schmidt-Walther

Auf die Frage, in welchem Zustand denn die deutschen Wasserstraßen früher waren, z.B. auch in der DDR, meint Grunewald: „Die Wasserstraßen wurden kontinuierlich auf dem Stand von 1939 erhalten, zum Beispiel durch Baggerarbeiten. Neu gebaut wurde 1951/52 aus politischen Gründen nur der Havelkanal nordwestlich um West-Berlin. Dadurch sollte die Stadt umgangen werden“.

Was denn seitdem anders geworden sei? „Anfangs erschien alles sehr vielversprechend“, meint er: Neubau der Elbüberführung, Ausbau des Mittellandkanals, Elbe-Havel-Kanal, Betonnung auf der Elbe, Neubau Schleuse Uelzen, der dann allerdings auch viel länger dauerte als geplant.

„Jetzt ist es aus meiner Sicht und der Sicht vieler Kollegen so, dass niemand den Mut hat, etwas zu entscheiden. Die größte Aufgabe der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ist es anscheinend, sich selber zu verwalten. Eine ‚wichtige‘ Arbeit, so erscheint es uns jedenfalls von Bord aus, ist es, das Gras an den Schildern zu mähen“. Aber alles werde erst mal umstrukturiert und „verbessert“ sowie Personal abgebaut, so dass aktuell schon zu wenig Kräfte für den Betrieb von Schleusen vorhanden seien. Dadurch fallen enorm kostenintensive Wartezeiten an. Viele Schleusen werden regelrecht heruntergewirtschaftet.

Krönung sei allerdings die neue Schleuse Wusterwitz, am Elbe-Havel-Kanal östlich von Brandenburg, die noch am Tag der Eröffnung wegen Betonkrebs gesperrt wurde, die alte ist jedoch für die nächsten Jahre modernisiert worden.

Immer mehr Wasserstraßen marode

Welche Folgen ergeben sich daraus? „Das sind immer mehr nicht funktionierende Wasserbauwerke“. Dadurch falle in vielen Revieren oft die komplette Schifffahrt aus, so dass Fahrpläne nicht eingehalten werden können und für Busse und Alternativ-Ausflüge erheblich mehr berappt werden müsse. „Von unzufriedenen Fahrgästen mal ganz abgesehen. Wenn Reisen ausfallen, dann immer gleich mehrere“.

Grunewald zieht aus diesen Gedanken ein klares Fazit: „Wir als Schiffer müssen für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung mehr Unterstützung vom Bund fordern, denn der ist letztendlich für die katastrophale Gesamtsituation der deutschen Wasserstraßen verantwortlich. Am Geld kann es meiner Meinung nach nicht liegen, denn die Steuertöpfe quellen über, werden allerdings nicht ausreichend infrastrukturfördernd eingesetzt“, so Grunewald.

Von Peer Schmidt-Walther