Stralsund

In der Wohnung eines 33-Jährigen in der Stralsunder Altstadt haben Polizeibeamte am Dienstag mehrere Marihuana-Pflanzen in einem als Aufzuchtsstation umgebauten Zimmer beschlagnahmt. Auch in einer durch den Beschuldigten angemieteten Gartenparzelle konnte ein etwa ein Quadratmeter großes Pflanzzelt mit Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt werden.

Die Wohnung des Mannes war im Zusammenhang mit einem entsprechenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stralsund und des Kriminalkommissariats Stralsund zu diesem Tatverdacht durchsucht worden.

Bei dem Bestand der In- und Outdoor-Plantage handelt es sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen um mindestens zwei Dutzend Pflanzen mit Wuchshöhen von bis zu einem Meter. Nach einer Berechnung der Ermittler hätten die Pflanzen einen Ertrag von bis zu 900 Kilogramm Blüten ergeben können. Der 33-jährige Stralsunder muss sich jetzt wegen des Verdachtes des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittel verantworten.

Von OZ