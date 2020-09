Stralsund: Markus Zoitl richtete die Stimme der neuen Orgel von St. Jakobi ein

Stralsund

Wenn am Sonnabend die neue Orgel der Stralsunder Kulturkirche St. Jakobi anlässlich ihrer Weihe das erste Mal offiziell erklingt, dann wird unter den Gästen auch Markus Zoitl sein. Der Österreicher wird nicht nur genau hinhören, wie das Instrument klingt – das macht er schon von Berufswegen. Er wird vielmehr auf die Menschen achten, ob und wie der Klang der neuen Orgel sie bewegt. Denn zu diesem Klang hat Markus Zoitl mit seiner Arbeit einen besonderen Beitrag im Team des Orgelbaumeisters Kristian Wegscheider geleistet. Der 45-Jährige ist Intonateur. Er hat den Klang gestaltet.

Bereits auf dem Weg zum Pianisten

Zu Hause ist Markus Zoitl heute mit Frau und Töchterchen in Dresden, dem Sitz der Orgelbaufirma Wegscheider. Aufgewachsen ist er in Oberösterreich nahe Freistadt. Bereits im Alter von fünf Jahren hat er mit dem Klavierspielen begonnen. Am Anton Bruckner-Konservatorium in Linz hat er sein Klavierspiel vervollkommnet. „Eigentlich war ich da schon auf dem Weg zu einer Pianistenkarriere“, sagt er. Wenn da nicht ein Interessenwechsel eingesetzt hätte. „Ich fand den Bau von Instrumenten plötzlich spannender“, erinnert sich Zoitl. Und so ging er, 15-jährig, bei einem kleinen Orgelbauer in der Heimat in die Lehre und erlernte den Orgelbau von der Pike auf.

Orgelbauer ist ein vielseitiger Beruf

Für ihn ist das bis heute ein vielseitiger Beruf. „Ich hatte da mit verschiedenen Materialien zu tun – vom Holz bis zu Metallen und mit Maschinentechnik“, sagt er. Das Handwerk perfektionierte er als junger Mann später bei einer großen österreichischen Orgelbaufirma, für die er in aller Welt – in Deutschland, Australien, China – Orgeln baute. Für seinen weiteren Berufsweg sollte dabei seine musikalische Ausbildung am Klavier noch einmal wichtig werden. „Mich hat auch immer die klangliche Seite des Orgelbaus interessiert.“ So schaute Markus Zoitl zunächst als Assistent den Intonateuren an der Orgel über die Schulter und machte schließlich eine weitere Ausbildung in diesem Fach, um die nötige Professionalität zu gewinnen.

Die Kunst der alten Meister wurde zur Passion

Mehr als der moderne Orgelbau hat ihn dabei stets die Kunst der alten Meister interessiert, wie diese ihren Instrumenten zu dieser reichen Klangfülle verhalfen. Das zunehmende Wissen darum, bei der Restaurierung alter Orgeln einzusetzen, wurde seine Leidenschaft. „Mit Mitte dreißig fand ich die Zeit für einen Wechsel gekommen“, sagt Zoitl. Er nahm eine Auszeit, setzte sich für drei Jahre noch einmal an der Musikfachschule Bayern auf die Schulbank und erlernte das Orgelspiel auf der für Laien höchsten Stufe. Parallel dazu absolvierte er eine Ausbildung als Klavierlehrer. Seine Motivation: „Ich wollte wieder zurück in das Klangliche.“

Der Weg führte nach Dresden zu Kristian Wegscheider

Jetzt führte ihn sein Weg zu Kristian Wegscheider. Mit der Empfehlung eines amerikanischen Orgelfachmanns bewarb er sich in Dresden. „ Kristian und ich haben uns eine Weile beschnuppert“, sagt Zoitl. Erfolgreich, denn er bekam die Chance, an der Orgel im Ingolstädter Münster mitzuarbeiten und diese zu intonieren. „Eine spätbarocke Orgel mit einem Klang in Richtung der Altmeister Gottfried Silbermann und seines Schülers Zacharias Hildebrandt“, sagt Markus Zoitl aus dem Effeff. „Das Ergebnis war auf jeden Fall so, dass wir beide gesagt haben, da müssen wir mehr draus machen.“

St. Jakobi beeindruckt mit Größe, Raum und Klang

Das machten Wegscheider und Zoitl dann auch – so unter anderem bei der Rekonstruktion einer Friese-Orgel in der Danziger Trinitatiskirche oder der Restaurierung einer Schnitger-Orgel in Hamburg Neuenfelde. Und nun also St. Jakobi Stralsund. Markus Zoitl, der schon an vielen bedeutenden Orgeln unterschiedlichster Stilrichtungen Hand angelegt hat, macht keinen Hehl daraus, dass er beeindruckt von dem Projekt ist. „ St. Jakobi, das ist für mich von Größe, Raum und Klang her ein Höhepunkt in meiner Arbeit.“

Geschenk für einen Intonateur

Die Höhe des Prospekts hat es ermöglicht, dass alle Werke der Orgel an der Vorderfront aufgebaut werden konnten. „Wir haben die Chance genutzt, dem Instrument einen entspannten, natürlichen, barocken Klang zu verschaffen. Das alles stimmlich in der Seele dieser Orgel vereinen zu können, ist wirklich ein Geschenk für einen Intonateur.“

Perfektion für 100 Jahre Klangerlebnis

Damit die Organisten auf der neuen Jakobi-Orgel zu Stralsunder Orgeltagen, die anlässlich der Weihe stattfinden, den Klang auch bis in die letzte Pfeife ausreizen können, ist Markus Zoitl am Donnerstag noch mal ins Orgelgehäuse eingestiegen und hat hier und da noch mal ein paar kleine Details eingestellt. Er kann nicht anders, empfindet er dies doch als Teil seiner Verantwortung, dem Handwerk gegenüber und den Musikfreunden. „Ich habe bei meiner Arbeit stets die Vorstellung, das in 100 Jahren die Leute noch in diese Kirche gehen und dann immer noch den Klang genießen können, den wir dieser Orgel mitgegeben haben.“

Orgelweihe wird im Livestream übertragen Nach langem Schweigen erklingt die Orgel in der Kulturkirche St. Jakobi zu Stralsund am Sonnabend anlässlich ihrer Weihe wieder. Wegen der coronabedingten begrenzten Besucherzahlen für Veranstaltungen in Innenräumen wird der Ökumenische Gottesdienst zur Orgelweihe in St. Jakobi am Sonnabend, dem 19. September ab 17 Uhr per Livestream ins Internet übertragen. Dafür wird auf den Internetseiten der Hansestadt www.stralsund.de und www.stralsunder-orgeltage.de eine Weiterleitung direkt auf den Livestream eingerichtet. Weitere Möglichkeiten zum Streamen gibt es auf dem Youtube-Kanal Hansestadt Stralsund, dem Youtube-Kanal Evangelisch in Stralsund sowie auf der Facebook-Seite Kulturkirche St. Jakobi Anlässlich der Orgelweihe finden zudem vom 19. bis 27. September die 1. Stralsunder Orgeltage in allen drei großen Stadtkirchen statt. Das komplette Programm der Orgeltage ist im Internet unter www.stralsunder-orgeltage.de abrufbar.

Von Jörg Mattern