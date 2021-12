Stralsund: Mehr Testmöglichkeiten in der Hansestadt

Stralsund

Gleich drei neue Testzentren stehen künftig zur Verfügung, um den aktuellen Andrang und die daraus resultierenden Wartezeiten an den bekannten Adressen zu verteilen. Die Stralsunder Innovation Consult GmbH bietet ab Montag auf dem Gelände der SIC, Rostocker Chaussee 110, und im Stadtteiltreff „Zuversicht“, in der Thomas-Kantzow-Straße 7 neue Testmöglichkeiten. Geöffnet wird hier dann montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

Auch für die Besucher des Weihnachtsmarktes gibt es bereits ab Samstag, dem 11. Dezember, eine weitere Anlaufmöglichkeit, um den notwendigen Test zu erhalten. Zukünftig betreibt die Brasserie dann nämlich in dem Burgerrestaurant Heimathafen am Alten Markt 15 ein Testzentrum. Hier kann man montags bis sonntags von 12 bis 20 Uhr vorbeischauen.

Um den begehrten Nachweis zu erhalten gilt wie überall, dass ein Personalausweis vorgezeigt werden muss. Terminvereinbarungen sind in diesen Zentren nicht notwendig und die Testung erfolgt kostenfrei.

Auch andere Testzentren erweitern ihre Öffnungszeiten. So gibt es bei der Korallen Apotheke an diesem Wochenende auch samstags die Möglichkeiten, sich von 10 bis 12 Uhr einen Test zu sichern.

Für die Stralsunder und Gäste sind die damit gestiegenen Anlaufstellen für den Negativ-Nachweis eine Erleichterung. Seine Erfahrungen schilderte Torsten Parczyk in einem Leserbrief. Nachdem er einen Test benötigte, möchte er sich nun bei allen Helfern bedanken und seinen Respekt vor der Tätigkeit zum Ausdruck bringen. Dabei sei er unsicher gewesen, wie er am schnellsten an ein Ergebnis kommt. Sein erster Blick ging zur Mahnkeschen Wiese.

„Hochachtung vor den Testern, die bei Wind und Wetter im Einsatz sind“, meint der Stralsunder. Anstellen wollte er sich hier dennoch nicht und bevorzugte die gewärmten Räume der Korallen Apotheke. „Ich wurde von der ersten Minute bis zum Ergebnis von ausgesprochen freundlichen Damen begleitet. In den circa 25 Minuten bis zum negativen Ergebnis wurde gelacht und Spaß gemacht. Ich bin mit Frust losgefahren und mit einem fröhlichen Gefühl für den restlichen Tag zurück gekommen. Dafür vielen Dank an das Team und alle, die sich als Helfer einbringen“, schreibt Torsten Parczyk.

Von wbk