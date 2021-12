Stralsund

„Unsere Produkte verstehen wir als Alternative zu den üblichen Kaffeesorten, die fernab von Deutschland ihren Ursprung haben“, sagt Michelle Rost aus Barth. „Kaffee aus einheimischen Rohstoffen gibt es schon sehr lange. Mit unseren auf herkömmliche Weise hergestellten Produkten rufen wir diese Tradition wieder ins kollektive Gedächtnis. Da darf man auch mal mutig sein“, führt die Mittvierzigerin aus.

So entstehen in der Bio-Rösterei „Land Delikat“, die sie mit ihrem Mann betreibt, unter anderem koffeinfreier Lupinen- und Getreidekaffee – letzterer aus Goldblumenweizen mit fülligem Haselnussaroma. „Unsere blauen Süßlupinen bauen wir in Elmenhorst bei Stralsund an“, verrät Michelle Rost, die auch eine Ausbildung zur Kaffee-Sommelière absolviert hat.

Von Tom Schröter