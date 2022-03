Tausende Corona-Zahlen hat sie ausgewertet – das Ergebnis ist nicht nur eine Note 1,7 im Bachelor-Abschluss an der Hochschule Stralsund, sondern gibt dem Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen wichtige Erkenntnisse in Auswertung der Pandemie. Wir haben die 22-jährige Maria Hirsch in der Prüfung begleitet.