Stralsund: Mit Soundprojekt das Hobby zum Beruf machen

Stralsund

Vanessa Werner ist am Ende ihrer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau angelangt. Fazit? Sie liebt ihre Arbeit.

Mit Sound Projekt ist die 22-Jährige viel unterwegs, zusammen mit Fabian Schwabe organisiert sie Veranstaltungen, Events und Festivals. Dabei birgt jeder Tag neue Herausforderungen. „Die Abwechslung schätze ich sehr, es gibt immer etwas neues“, erzählt sie.

Bürojob? Nein Danke.

Vor der Ausbildung verbrachte die gebürtige Stralsunderin ein Jahr in Rostock. Während des freiwilligen sozialen Jahres arbeitete sie in einer Kindertagesstätte. Doch es zog sie zurück an den Sund, wo sie von Schwabe zum Mitmachen bei der Veranstaltungstechnik animiert wurde.

Ihre Heimat ist ihr sehr ans Herz gewachsen, vor allem durch die Nähe zum Wasser und die Menschen. „Das schöne an Stralsund ist, dass man immer auf bekannte Gesichter trifft“, sagt Vanessa Werner. In ihrer Freizeit surft sie gerne, so fährt sie jeden Sommer nach Ummanz. Sie würde nie langfristig in eine andere Stadt ziehen wollen.

Von Barbara Waretzi