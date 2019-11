Mit einzigartigem Hygienezähler im Kampf gegen die Keime

Stralsund

„Wasch dir vor dem Essen die Hände!“ Diese Aufforderung ist sicher vielen noch aus Kindertagen bekannt. In einigen Bereichen des Alltags kann mangelnde Hygiene allerdings noch wesentlich weitreichendere Folgen haben als eine bloße Ermahnung.

Für Mitarbeiter im Klinikum gehen Patientenkontakt und Infektionsrisiko wortwörtlich Hand in Hand. Die Gefahr lauert auf der Haut: antibiotikaresistente Bakterien. Die Folge können lebensbedrohliche Krankheiten wie Lungen- oder Herzentzündung sein. Durch Verletzung oder Krankheit geschwächte Organismen bilden einen besonders geeigneten Nährboden für Keime. Nach Schätzungen des Bundesministeriums für Gesundheit erkranken in Deutschland jedes Jahr durchschnittlich 400 000 bis 600 000 Menschen während des Krankenhausaufenthaltes an Infektionen, davon verlaufen 10 000 bis 15 000 tödlich.

Stralsund weltweit Vorreiter

Im Helios Hanseklinikum Stralsund wird den Keimen auf der Intensivstation seit 2018 mit einem weltweit einzigartigen Ansatz der Kampf angesagt. Unter Federführung der Abteilung für Klinische Hygiene und Infektiologie wurde das hauseigene Projekt HELICOPH (HELios interne Compliance OPtimierung Händehygiene) zur Stärkung des Hygienebewusstseins ins Leben gerufen. Die Initiatoren Dr. Ingo Klempien und Kathrin Meyer-Bothling setzen hierbei auf technische Innovation in Verbindung mit Verhaltenspsychologie.

Mit Digitalisierung und Psychologie zum Erfolg

Das Herzstück ist ein neues, digitales Namenschild der Mitarbeiter mit dazugehörigem Sender an den Desinfektionsspendern. Sobald Pflegeleiter Eike Bartels und seine 100 Kollegen es anlegen, beginnt der Hygienezähler zu laufen. Nach Betätigung des Spenders wird auf dem Schild die Anzahl der Desinfektionen fortlaufend sichtbar unter dem Namen angezeigt. Zusätzlich erinnert ein Smiley-Symbol für 30 Sekunden an die benötigte Einwirkzeit.

„Die Mitarbeiter erhalten sofortiges Feedback und können sich selbst kontrollieren“, erläutert Dr. Klempien. Zusätzlich zeigen Monitore auf der Station die Gesamtzahl der Spenderbetätigungen an. Für Bartels liegt der Vorteil in der einfachen Integration in den Dienstalltag, es entstehe auch ein gewisser Wettbewerbscharakter des Personals untereinander.

Erfolgsbilanz nach einem Jahr

Damit ist der zweite Aspekt von HELICOPH angesprochen – die verhaltenspsychologische Komponente. Einerseits soll durch Selbstkontrolle eine gesteigerte Aufmerksamkeit erzeugt, andererseits mittels einer gewissen Sozialkontrolle die Selbstdisziplin erhöht werden. Furcht, an den Pranger gestellt zu werden, muss allerdings kein Mitarbeiter haben. Die gesammelten Daten werden anonymisiert und lassen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zu. Sie sollen dazu dienen, mögliche Schwachstellen in der Hygieneabdeckung auszumachen und entsprechend reagieren zu können. Weiterhin erfolge die Auswertung durch die Klinik selbst, somit unterbleibe eine Datenweitergabe an Dritte, wie die Klinikleitung versichert.

Die Bilanz nach fast einem Jahr: Steigerung der bisher sehr hohen Anzahl von Desinfektionen um 42 Prozent, Senkung der Gabe von Antibiotika um elf Prozent – und die Patienten können deutlich früher die Intensivstation verlassen.

Bis 2023 werden alle Mitarbeiter erfasst

HELICOPH wurde vom Klinikum am Sund mit Eigenmitteln in Höhe von 100 000 Euro finanziert, für den Geschäftsführer Johannes Rasche eine „logische und zukunftsgerichtete Investition zum Wohle der Patientensicherheit“. Das Krankenhaus sei in Sachen Hygiene stets sehr innovativ unterwegs gewesen. So gehöre man beispielsweise zu den ersten Einrichtungen in Deutschland, in denen Hygienespender am Patientenbett angebracht wurden. Nach der Erprobung auf der Intensivstation folgen die Bereiche (Unfall)Chirurgie sowie Orthopädie. Spätestens 2023 soll jeder der rund 800 Mitarbeiter Teil von HELICOPH sein.

Doch nicht nur die Mitarbeiter sind entscheidend für die Hygiene. Der Ärztliche Direktor, Professor Matthias Birth, bittet auch Patienten und Besucher, dem Thema mehr Achtsamkeit und Sorgfalt zu widmen. „Für eine effektive Vorbeugung müssen bereits die Möglichkeiten an der Schwelle des Hauses genutzt werden, damit die Bakterien vor der Tür bleiben“, so Birth.

Von Martin Krause