Stralsund

Lediglich ein einziges Kleid, aber mit vielen Möglichkeiten des Tragens – das war die Fashion-Vision der gebürtigen Stralsunderin Birgit Krentz, die bis dato als Damenmaßschneiderin eher konventionelle Mode entwarf und nähte.

Ein wandelbares Kleid, das zum Büroalltag passt, aber auch als edle Abendgarderobe für einen festlichen Anlass geeignet ist, so etwas schwebte der 56-jährigen Hansestädterin jedoch schon länger vor.

Birgit Krentz zeigt stolz ein Foto vom neuen Kleid. Sie vermarktet ihre Idee über das Internet. Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Mode mitten in der Hansestadt

Gedacht, getan und umgesetzt! Vor Kurzem präsentierte die Damenmaßschneiderin das einzigartige Kleid bei einem Fotoshooting an unterschiedlichen Stralsunder Hotspots, wie unter anderem in der Nähe der Gorch Fock I, im Rathausdurchgang oder im unterirdischen Ambiente der Tiefgarage „Meeresmuseum“. „Mit einem Handgriff kann das Multi-Way-Kleid dem entsprechenden Anlass angepasst werden, ohne sich aufwendig umzuziehen“, so Birgit Krentz, die während eines Schwedenurlaubs im Jahre 2016 auf die Idee des wandelbaren Kleides kam.

„Mit einem Blazer kombiniert, ist die moderne Geschäftsfrau von heute für jeden Business-Termin gut ausgestattet, ohne mit einem schweren Koffer auf Dienstreise gehen zu müssen“, erläutert Birgit Krentz ihre Intention für die Fashion-Neuheit mit dem Namen „Flaith“ (was aus dem Keltischen frei übersetzt für königlich steht), denn so sollen sich die Frauen fühlen, die das Kleid tragen.

Krentz schneidert alle Kleider selbst

Der Stoff besteht aus einem hochwertigen Viskose-Stretch-Gabardine Material, also einem weichen Stoff, der angenehm auf der Haut wahrgenommen wird und somit komfortable Trageeigenschaften besitzt. Bei der Kalkulation der Preise für die von ihr handgefertigten Kleider kommt Birgit Krentz auf einen mittleren dreistelligen Betrag, weil sie noch alle Kleider selbst schneidert.

Mode für den Alltag

Übrigens ist Birgit Krentz’ 31-jährige modeaffine Tochter Bianca, die in Hamburg lebt und arbeitet, die strengste Kritikerin der mütterlichen Fashion-Kreationen. „Ohne meine Tochter wäre ich aufgeschmissen, weil sie in erster Linie die Generation ist, für die ich meine Mode mache“, so die Textildesignerin. Die Viskose-Georgette-Kleid-Kollektion „Flaith“ vom Strelasund wird seit dieser Woche auch über das Internet vermarktet. In ihrem Atelier in der Tribseer Vorstadt werden die Kleider zugeschnitten und genäht. „Wenn ich es mal nicht mehr alleine schaffen sollte, müssen mir zusätzliche Arbeitskräfte zur Hand gehen“, meint die Modedesignerin, deren Anspruch es ist, für den Alltag tragbare Kleider ohne avantgardistische Attitüden zu schaffen und nicht ausschließlich für den Catwalk.

Von Christian Rödel