Stralsund Museum: Einblicke in die spannendste Baustelle der Hansestadt

Stralsund

Kalt, staubig und vor allem leer sind die Räume des Klosters, seit das Stralsund Museum in 2019 für eine umfassende Modernisierung seine Türen für die Öffentlichkeit geschlossen hat. Sicher verstaut im Depot warten die einzigartigen Exponate, wie der Hiddensee Goldschmuck oder auch der kostbare Paramentenschatz darauf, in den neu hergerichteten Räumlichkeiten dann wieder an ihren Plätzen in das rechte Licht gerückt zu werden.

Aktuell finden im Stralsund Museum vor allem Arbeiten im Fußbodenbereich statt. Hier soll in zwei Jahren dann wieder der Paramentenschatz in Szene gesetzt werden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Ein Parament ist gerade wieder aus Hamburg zurück, wohin er für eine Ausstellung ausgeliehen wurde“, verrät Museumsdirektorin Dr. Maren Heun. In dessen ursprünglichem Ausstellungsraum laufen stattdessen aktuell die Arbeiten im Bodenbereich. Und die sind längst überfällig. Der bisherige Bodenaufbau hat dafür gesorgt, dass die Feuchtigkeit in die Wände gedrückt wird und wurde daher komplett entfernt. Blähton im Untergrund und diffusionsoffene Fliesen sollen dies zukünftig vermeiden.

Barrierefreiheit in den historischen Räumen

Hier wird aber nicht nur der Boden ausgetauscht. Bei der Gelegenheit verschwinden auch gleich rund 60 Kilometer Kabel im Untergrund. Modernste Technik im historischen Boden versorgt dann beispielsweise auch die Anlagen des Brandschutzes, der Klima- oder Sicherheitstechnik.

Beide Eingänge in das Museum werden zukünftig genutzt. Über den nördlichen Kreuzgang ist ein freier Zugang zum Remterhof möglich. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Im Zuge der Bodenarbeiten wird auch eine Barrierefreiheit angestrebt. Ohne Stufen überwinden zu müssen, wird man dann über den Kreuzgang bis in den Remter gelangen können. Die größte Veränderung erlebt dabei der nördliche Kreuzgang. Auch dieser sonst deutlich höher gelegene Bereich wird dem Remter angeglichen, sodass man von hier aus ebenerdig in den Klosterhof gelangt. Auch die einstige Treppe in den Hof ist bereits entfernt.

Weniger Konzerte – dafür ein offener Hof

Im Remter wurden auch die Malereien untersucht. Die Arbeiten an diesen werden auch noch fortgesetzt, wenn das Museum für den Publikumsverkehr wieder freigegeben ist. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Ist die größte Modernisierung der letzten 70 Jahre abgeschlossen, kommt diesem eine besondere Bedeutung zu. Nach den Plänen der Museumsdirektorin soll der Remterhof dann kostenfrei zugängig sein. „Das neue Katharinenkloster wird ein Haus mit offenen Türen, ein Haus der Begegnung und des Austausches werden, aber vor allem ein Haus, in dem die Stralsunderinnen und Stralsunder stolz die Geschichte ihrer Stadt von Handel, Austausch und Vielfalt erzählen“, schaut sie auf 2024 voraus.

Somit können die Anwohner oder auch Angestellten der Umgebung nicht nur ein ruhiges Plätzchen zum Verschnaufen in der Mittagspause finden. Die Idee ist auch, dadurch Berührungsängste abzubauen. Hat man einen kleinen Einblick gewonnen, wird dadurch auch die Neugier auf einen ausgiebigen Museumsbesuch geweckt, um auch den Remter bewundern zu können.

Die Akustik, aber vor allem auch die Deckenmalereien verhelfen diesem zu dem Ruhm, einer der schönsten Innenräume der Backsteingotik zu sein und machten ihn als Veranstaltungsort für Konzerte beliebt. „Er ist einzigartig in seiner Art im Ostseeraum“, sagt Dr. Maren Heun. „Einerseits möchte man ihn daher gerne für Veranstaltungen nutzen, anderseits muss man ihn aber auch schützen.“ Ein Konzert alle zwei Wochen, wie in den besten Zeiten, soll daher nicht mehr eingeplant werden.

Arbeiten an Malereien auch noch für Besucher verfolgbar

Aktuell finden im Stralsund Museum vor allem Arbeiten im Fußbodenbereich statt. Eine diffusionsoffene Blähtonschicht soll dafür sorgen, dass Feuchtigkeit freigegeben wird. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Den auffälligen Malereien im Deckengewölbe wird ebenfalls eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Erste Untersuchungen sind natürlich bereits erfolgt. Die Arbeiten daran sollen die Besucher jedoch auch noch im zweiten Bauabschnitt nach der geplanten Eröffnung 2024 mitverfolgen können. „Wir haben Malereien, bei denen sich nicht festlegen lässt, aus welcher Zeit sie stammen. Teilweise finden sich auch noch ältere Malereien darunter, auf zwei verschiedenen Ebenen“, veranschaulicht Stadtdenkmalpfleger Gunnar Möller.

Für ihn ist das Stralsund Museum ein Brennglas der Stadtgeschichte: „Über 600 Jahre alte Bau- und Kulturgeschichte auf engstem Raum, das ist nicht nur interessant, sondern auch spannend. Zu sehen, wie ab dem 14. Jahrhundert immer wieder an- und umgebaut wurde, dies an die heutigen Erfordernisse anzupassen und für die Nachwelt zu bewahren, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe.“

Fingerspitzengefühl für 600 Jahre Baugeschichte

Über den nördlichen Kreuzgang soll der Remterhof nach der Eröffnung frei zugänglich sein. Museumsdirektorin Dr. Maren Heun zeigt den Höhenunterschied, der nun angeglichen wird. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Auch Projektmanager Carsten Schwarzlose weiß um die Eigenheiten dieser besonderen Baustelle. „Wir müssen bei jedem Sanierungsschritt, den wir hier im Haus in Angriff nehmen, immer wieder genauestens überlegen, welche Folgen das für das Gebäude hat. In mehr als 600 Jahre Baugeschichte einzugreifen, um den Komplex für die Zukunft fit zu machen, das verlangt äußerstes Fingerspitzengefühl“, erklärt der Geschäftsführer der Stralsunder Stadterneuerungsgesellschaft.

12,5 Millionen Euro für das Stralsund Museum Ein Ende der Modernisierungsarbeiten ist nach jetzigem Stand für 2024 vorgesehen. 12,5 Millionen Euro sind dafür aus Städtebaufördermitteln und Eigenmittel der Stadt für beide Bauabschnitte eingeplant. 20 verschiedene Gewerke sind hier im Einsatz, wobei 85 Prozent der Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Die Planung und Bauleitung liegt in den Händen der Architekten von Angelis & Partner aus Wismar. Für die Fachplanung im Bereich Heizung-Lüftung-Sanitär ist das Ingenieurbüro Thomas Engelbrecht aus Stralsund verantwortlich, die AIU Stralsund plant die Elektrotechnik, Otte & Schulz aus Neustrelitz die Statik und die restauratorische Planung hat Simon Gebler aus Stralsund übernommen. Nach einer Restaurierung in den 1920er und 1950/60er Jahren wurde in diesem Teil des Katharinenklosters das Stralsund Museum installiert. Dach, Fassade und der barrierefreie Eingangsbereich des Gebäudes Mönchstraße 25 wurden 2009 bis 2013 mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm Nationale Unesco Welterbestätten erneuert. 2014/15 wurden zwei Kreuzgänge im Erdgeschoss des westlichen Klausurbereichs und drei Ausstellungsräume saniert, unter anderem zur völlig neuen Präsentation des Wikingergoldes.

Den Einblick in den Fortschritt der Arbeiten ließ sich auch Stralsunds Oberbürgermeister nicht entgehen. „Wir sind Welterbe. Und dieses Erbe zu erhalten, ist uns gleichermaßen Pflicht und Freude. Dabei soll unsere Historie natürlich auch nach den Anforderungen der Zukunft sicht- und erlebbar bleiben“, betont Dr. Alexander Badrow. „Schon jetzt danke ich dem Bund, dem Land und unserer Bürgerschaft für die Bereitstellung der Mittel, um Erbe und Moderne in dem über 600 Jahre alten Gebäude miteinander zu verbinden.“

Direktorin Dr. Maren Heun ist gespannt, wie das neue offene Stralsund Museum bei den Besuchern ankommt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Von Wenke Büssow-Krämer