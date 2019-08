Stralsund

Die Hansestadt kann sich über gleich drei neue Bilder des Stralsunder Malers Tom Beyer (1907 - 1981) freuen. Diese hat der Förderverein des Stralsund Museums erhalten. „Zwei Werke haben wir geschenkt bekommen, eines haben wir gekauft“, sagt Rolf-Peter Zimmer, Vorsitzender des Fördervereins.

„Wir haben uns räumlich verkleinert und hatten dann einfach keinen Platz mehr in der Wohnung“, sagt Sabine Günther, und es schwingt schon ein wenig Wehmut mit. Gemeinsam mit ihrem Mann Klaus hatte die Hamburgerin die drei Werke, eine Hiddensee-Ansicht, ein Bild von der Stralsund-Kulisse von Altefähr aus und eine Ansicht der Bechermacherstraße, nach Stralsund gebracht. Die Familie ist in besonderer Weise mit der Hansestadt und auch den Bildern Tom Beyers verbunden.

„Ich bin gebürtige Stralsunderin“, erzählt Sabine Günther. „Meine Großeltern, Anna und Georg Voss, haben um 1925 das Hotel ,Zur Sonne’ in der Badenstraße 25/26 aufgebaut. Außerdem pachteten sie Ende der 40er-Jahre das Hotel ,Hidden’ in Kloster auf Hiddensee von Clara Haeckermann.“ Aus Erzählungen weiß die heute 70-Jährige, dass sie als Kinder die Sommer immer auf der Insel verbracht haben. Mit der Aktion Rose im Jahr 1953, mit der die damalige DDR-Regierung vor allem Hotels und Erholungsheime an der Ostseeküste verstaatlichte, verließen die Großeltern Voss mit ihrer Tochter Christel und den Enkelkindern Stralsund von Heute auf Morgen in Richtung Hamburg.

Und wie kam es nun zu den Bildern? „Als meine Großeltern bereits in Hamburg lebten, haben sie einige Arbeiten von Tom Beyer gekauft, unter anderem auch diese drei Bilder.“ Das war damals nicht unüblich, wie Peter Danker-Carstensen vom Förderverein weiß. „So haben Künstler zum Beispiel manchmal ihre Reisen bezahlt.“

Sabine Günther kann sich daran erinnern, dass die Ansichten zunächst bei den Großeltern und dann auch bei ihren Eltern immer im Haus hingen. „Auch bei uns war das so“, sagt ihr Mann Klaus Günther. „Aber unserer Kinder haben keinen Bezug mehr dazu“, erklärt er bedauernd. „Und bevor die Bilder in einem Keller verschwinden, haben wir uns diese Lösung überlegt und sind an das Museum herangetreten.“

Der Förderverein hat sich schließlich entschieden, die Hiddensee-Ansicht zu erwerben. „Weil diese noch nicht in unserer Sammlung vorhanden ist, eine eher seltene Arbeit von Tom Beyer“, erklärt Danker-Carstensen. Die Bilder werden nun als Dauerleihgabe für das Stralsund-Museum gekennzeichnet. „Und wenn es mal wieder eine Ausstellung zu Tom Beyer gibt oder die Bilder thematisch in eine andere Schau passen, dann werden sie präsentiert“, Klaus-Dieter von Fircks vom Förderverein.

Im kommenden Jahr feiert der Verein, der derzeit 26 Mitglieder hat, sein 15-jähriges Jubiläum. „Wir haben den Verein 2005 gemeinsam mit dem ehemaligen Direktor des Stralsund Museums, Andreas Grüger, gegründet, damit wir uns intensiv um das Museum kümmern können“, schaut Rolf-Peter Zimmer zurück. „Ich glaube, das ist uns auch in großen Teilen gelungen.“ Wenn er etwa an die Restaurierung und Aufarbeitung des bekannten Elisabeth-Büchsel-Bildes „Truding“ vor drei Jahren denke oder die Restaurierung der Barther Bibel, von der es nur noch vier Exemplare überhaupt gibt.

Natürlich könnten sie noch mehr Mitglieder gebrauchen, wirbt das Trio vom Förderverein. Gerade bei den anstehenden Umbauarbeiten des Stralsund Museums, die im September starten sollen, und der anschließenden Neugestaltung der Ausstellungen, gebe es sicher einiges zu tun. Wer sich näher informieren möchte, kann das auf der Internetseite www.foerderverein-stralsund-museum.de

Damit, dass die Tom-Beyer-Bilder nun in die Hansestadt zurückkehren, schließt sich für Familie Günther ein Kreis. Und einen kleinen Trost gibt es für Sabine und Klaus Günther noch: „Wir haben noch ein paar kleinformatige Arbeiten von Tom Beyer, die auch bei uns zu Hause hängen“, sagt Sabine Günther mit einem Lachen.

Von Miriam Weber