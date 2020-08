Stralsund

Wenn die Hansestädter im Moment nicht ihr Stralsund Museum besuchen können, kommt das Museum eben zu den Stralsundern. „Museum auf der Straße“ ist der Titel einer Aktion des Stadtmuseums, das derzeit wegen umfangreicher Bauarbeiten nicht öffnen kann.

Ein Gruß an die Stralsunder

An 52 Litfaßsäulen im gesamten Stadtgebiet sind die Plakate zunächst bis zum 3. September zu sehen. Quelle: Miriam Weber

An 52 Litfaßsäulen im gesamten Stadtgebiet hängen Plakate mit 24 „Schätzen des Hauses“, wie es Dr. Maren Heun, Leiterin des Stralsund Museums nennt. Das sind verschiedene wertvolle Gegenstände aus dem Bestand. Auf diesem Plakat ist nicht nur das Objekt selbst zu sehen, sondern auch ein QR-Code. Scannt man diesen über das Smartphone, kann man Interessantes über das Exponat erfahren.

„Es ist ein Experiment“, sagt Maren Heun. Im Moment kann das Museum auf diesem Weg die Chance nutzen, trotz der Bauarbeiten präsent zu sein. Doch dieser Versuch mit crossmedialem Format hat auch einen vorausschauenden Hintergrund. Denn für Maren Heun ist es eines der wichtigsten Anliegen, zwar auch ein Haus zu sein, das Gästen Stralsunds die Stadtgeschichte näherbringt, aber in erster Linie sei das Museum etwas für die Hansestädter selbst. Die möchte sie perspektivisch noch mehr erreichen und einbinden. „Wir treten mit der Aktion erstmals aus unserem Haus hinaus in den Stadtraum und sind gespannt, wie das klappt und wie das angenommen wird.“

Kultur einmal im Kreis

Die „Hiddenseer Fischer“ von Elisabeth Büchsel gehören mit zur Aktion des Stralsund Museums „Museum auf der Straße“. Über einen QR-Code können Interessierte mehr über das Objekt und die Geschichte dazu erfahren. Quelle: Stralsund Museum

Die Litfaßsäulen sind bewusst gewählt, denn die Plakate sind einmal rund herum geklebt, „damit man durch die Bewegung des Rundherumgehens auch physischen Kontakt zu dem aufnimmt, was man sieht“. Auch bei den 24 ausgewählten Objekten wurde nicht nach dem schönsten oder beliebtesten geschaut. „Es sind die Lieblingsobjekte der Museumsmitarbeiter“, verrät Maren Heun. Darunter befinden sich dann eine Fayence oder ein Ratssilberpokal genauso wie das Bild „Hiddenseer Fischer“ von Elisabeth Büchsel oder die berühmten Goldschalen aus Langendorf.

Deren Geschichte erzählt die Museumsdirektorin immer wieder gern. „Sie wurden im 19. Jahrhundert von einem Bauer auf dem Acker gefunden, der sich dachte, dass sie ein schönes Geschenk für seine Frau seien. Sie nutzte die Schalen dann als Blumentöpfe. Als das Material nicht anlief, wurde das Ehepaar stutzig und ging damit zu einem Lehrer, der schnell feststellte, dass es sich um Goldschalen handelte. Schließlich wurde Rudolf Baier, der Begründer des Museums, um Rat gefragt und er erkannte den unglaublichen Wert der Objekte“, sagt Maren Heun. Er kaufte dem Paar die 3500 Jahre alten Schalen für den damaligen Goldpreis ab und nahm sie in seine Sammlung auf. Heute weiß man, dass sie in einen kulturellen Kontext mit der Himmelsscheibe von Nebra steht und dass sie in Irland hergestellt worden sind. Hinter jedem Objekt verbirgt sich also eine Geschichte, die in manchen Fällen einen unerwarteten Verlauf genommen hat.

Unzählige Schätze im Haus

Auf den Plakaten gibt es übrigens auch einen Hinweis, ob und wo die Objekte sich derzeit befinden oder zu sehen sind. So ist etwa auch eine Kaminwange aus dem 17. Jahrhundert abgebildet. „Diese ist tatsächlich auch jetzt im Museumshaus in der Mönchstraße zu sehen“, sagt Maren Heun. Es sei gar nicht so einfach gewesen, all die Infos auf dem Plakat unterzubringen, ohne dass es überfrachtet wird. Doch dieser optische Spagat ist auf jeden Fall gelungen.

„Museum auf der Straße“ sei einfach ein schöner Gruß an die Stralsunder, auch wenn das Katharinenkloster gerade geschlossen ist. „Es bringt unsere Schätze, also auch die Schätze der Stralsunder selbst, direkt zu den Hansestädtern und auch den Gästen“, sagt Maren Heun. Zunächst sind die Plakate noch bis zum 3. September zu sehen. Dann gibt es noch einmal die Chance vom 25. September bis zum 5. Oktober.

Von Miriam Weber