Stralsund

Weihnachtlich illuminiert ist der Stralsunder Bürgergarten am Knieperteich ohnehin ein Hingucker. Am Sonnabend wurde jedoch noch eins draufgesetzt, als in den Abendstunden Musik über den Knieperteich schallte.

Direkt auf dem Bootssteg war das Klavier von Claas Fürchtenicht aufgebaut, verstärkt durch Lautsprecher hatten alle Spaziergänger rund um den Teich etwas von seinem Spiel – auch wenn man den Pianisten eher erahnte als tatsächlich sah. Denn der Zugang zum Bürgergarten selbst blieb bei diesem „ Lauschkonzert“ verschlossen. Und so reihten sich die Zuhörer dieses unangekündigten Ereignisses rund um den Teich und hörten der Musik mit ausreichend Abstand zueinander zu. Die Auswahl schwankte zwischen weihnachtlichen Klassikern und modernen Stücken.

Lesen Sie auch: Noch auf Geschenke-Suche? Hier sind zwölf Tipps

Lichtblick in dunklen Zeiten

Doch nicht nur die Musik sorgte für eine ganz besondere Stimmung in dieser so anderen Vorweihnachtszeit. Denn neben dem Klavierspieler wurde zudem eine kleine Feuershow geliefert. Eine rührende und kreative Idee, die in Zeiten der Corona-Pandemie wie ein schöner Lichtblick wirkte.

Von Miriam Weber Musikerlebn