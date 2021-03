Stralsund: „Musik und Meer“ kommt am Samstag im Livestream aus dem Ozeaneum

Stralsund

Das Kulturwerk MV ist mit dem buntem Rahmenprogramm Musik und mehr zu Gast im Ozeaneum Stralsund. Seit einem Jahr sind zwar die Bühnen der Clubs und Live-Spielstätten in Mecklenburg-Vorpommern stumm. Doch ihr Landesverband, das Kulturwerk MV, bietet mit innovativen, digitalen Konzepten weiterhin Konzerte an. Dafür ist das Kulturwerk am Samstag ab 20 Uhr mit dem „Stralsunder Song Festival“ zu Gast im Ozeaneum der Hansestadt.

Spannende Kulisse Ozeaneum

Auch diesmal wollen die Organisatoren die Zuschauer mit ausgewählten musikalischen Acts und interessanten Talkrunden begeistern. „Wir freuen uns sehr, mit dem Ozeaneum so eine spannende Kulisse bespielen zu dürfen“, sagt Paul Uhlitzsch vom Kulturwerk MV, Seine Hoffnung ist es, damit an den Erfolg des Rostocker Song Festivals anknüpfen zu können.

Singer-Songwriterin NORA moderiert

Die Konzertveranstaltung, die vor einem Monat aus dem Traditionsschiff im IGA Park der Hansestadt Rostock übertragen wurde, erreichte bisher über 8 000 Menschen in den sozialen Medien. Auch in Stralsund dürfen sich die Zuschauer auf ein buntes Rahmenprogramm mit regional und überregional bekannten Künstlern freuen. Die Moderation übernimmt wieder Singer-Songwriterin NORA, die bereits bei der letzten Veranstaltung souverän durch den Abend führte.

Über die Social-Media-Kanäle des Kulturwerk MV besteht außerdem die Möglichkeit, live mit den Künstlerinnen und Künstlern zu interagieren und mit ihren Fragen und dem Feedback Teil der Veranstaltung zu werden.

Hier geht geht es zum Livestream

Der Stream zur Veranstaltung am Samstag ist ab 20 Uhr über die Facebook- und Youtube-Kanäle des Kulturwerk MV live zu verfolgen. Hier werden in den nächsten Tagen auch die Künstler bekannt gegeben. Youtube-Stream: youtu.be/fjpp4BMl0Xc sowie die Facebook-Veranstaltung: fb.me/e/UsXRCv98.

Von Jörg Mattern