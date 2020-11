Stralsund

Alles anders in diesem Jahr – das betrifft auch die zahlreichen Weihnachtskonzerte an den Stralsunder Schulen. Doch all die Vorbereitung sollte nicht umsonst sein, dachte sich Friederike Ullmann, Lehrerin am Hansa-Gymnasium, und schmiedete mit ihren Schülern einen besonderen Plan. „Wir haben einen virtuellen Adventskalender gebastelt“, erklärt sie.

Auf Youtube sind 24 musikalische Clips zu sehen, in denen die Mädchen und Jungen der Schule die Hauptrolle spielen. Zu sehen sind Instrumentalisten, Sänger und Chöre sowie Beiträge des Wahlpflichtkurses „ Poetry Slam“. „Wir haben bereits im September mit den Planungen begonnen und waren zum Glück mit allen Einspielungen vor dem zweiten Lockdown fertig.“

Kleine Besonderheiten gab es trotz allem. Zwar hört man den Oberstufenchor der 11. und 12. Klasse gemeinsam, doch aufgenommen wurden die Stücke einzeln und später zusammengefügt. Die Links für die „Türchen“ sind auf der Schulhomepage zu finden.

