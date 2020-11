Stralsund: Musikschule, Zoo und Spielplätze bleiben im November geöffnet

Stralsund

Nach Bekanntgabe der Landesverordnung am Samstagabend zu den ab Montag geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus legte Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) noch am gleichen Abend die nun geltenden Regelungen für die Einrichtungen der Hansestadt Stralsund fest. Die haben zunächst eine Gültigkeit vom 2. bis zum 30. November.

„ Stralsund in Miniatur“ ebenfalls geschlossen

In dieser Zeit bleiben geschlossen: die Welterbeausstellung in der Ossenreyerstraße, die Ausstellung „ Stralsund in Miniatur“ im Dielenhaus und das Museumshaus in der Mönchstraße. Bis Ende des Monats entfallen hier auch alle Führungen und Veranstaltungen, ebenso die im Rathaus geplanten Veranstaltungen – mit Ausnahme der Gremienarbeit in der Bürgerschaft und den Ausschüssen. Fischereischeinprüfungen werden nicht durchgeführt.

Die Musikschule Stralsund bleibt geöffnet. Nach den beweglichen Ferientagen wird der Unterrichtsbetrieb für die Schülerinnen und Schüler am 4. November wieder aufgenommen.

Im Zoo gelten die Winterpreise

Der Zoo Stralsund bleibt mit seinen Außenanlagen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Ab dem 1. November gelten die Winteröffnungszeiten (10 bis 16 Uhr), dazu die ermäßigten Wintereintrittspreise. Der Zutritt zu Gebäuden auf dem Gelände ist nicht möglich. Auch die Angebote der Zooschule sind ausgesetzt.

Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendsport läuft weiter

Die Spielplätze bleiben geöffnet, ebenso die Stadtbibliothek Stralsund, das Stadtarchiv und die Tourismuszentrale. In den Turnhallen und auf den Sportplätzen bleibt der Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendsport gestattet. Im Sportbad im Hansedom kann der schulische Schwimmunterricht sowie der Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendsport stattfinden.

Der Landesverordnung MV entsprechend können auch in Stralsund maximal 10 Personen an Trauungen im Standesamt der Hansestadt teilnehmen. Bei Bestattungen auf dem Zentralfriedhof sind bis zu 20 Personen erlaubt.

Tagesaktuelle Informationen auf stralsund.de/corona, sowie auf Facebook und auf Twitter, jeweils unter Stadt Stralsund.

Von Jörg Mattern