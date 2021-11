Stralsund

Kostenfreies Busfahren könnte bald für alle Stralsunder real werden. Dieses Vorhaben kündigte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) jedenfalls in der Bürgerschaft am Donnerstagabend an. „Das Seniorenticket ist bisher gut angenommen worden“, sagte der OB. „Das belegen zahlreiche Zuschriften, die ich oder auch die Stadtverwaltung erreicht haben. Deshalb wollen wir nun versuchen, dass kostenfreie Busfahren für alle Stralsunder möglich zu machen.“ An dem Projekt würde man bereits arbeiten, auch unterschiedliche Finanzierungsmodelle würden derzeit geprüft. „Das Projekt wollen wir bald konkreter vorstellen“, so Badrow.

Als eine der ersten Kommunen in Deutschland hatte die Hansestadt Stralsund das kostenfreie Seniorenticket Anfang September 2021 eingeführt. Derzeit gilt es für alle Stralsunder, die bereits ihren 70. Geburtstag gefeiert haben. Den Antrag erhalten sie automatisch. Nach fast drei Montane nutzen es fast 8500 Senioren, die ist Tendenz steigend. „Mit dem Ticket stärken wir nicht nur den Busverkehr als umweltfreundliches Verkehrsmittel, sondern danken auch all jenen, die ihr Leben lang dafür Sorge getragen haben, dass es uns heute so gut geht“, so Badrow. Zur Finanzierung des zunächst einjährigen Pilotprojekts überweist Stralsund bis zu 2 Millionen Euro an den für den Nahverkehr zuständigen Landkreis.

Was Stralsunder zum Seniorenticket sagen

Aus den Zuschriften lässt sich laut Stadtverwaltung ablesen, dass die einen nun zunehmend auf das Auto für eine Fahrt in die Stadt verzichten. Andere fühlen sich hingegen viel mobiler. Zu dieser Personengruppe zählt die 80-jährige Barbara Littmann aus dem Stadtteil Knieper West. „Das Seniorenticket ist für mich aufgrund meiner geringen Rente sehr wichtig und außerdem umweltfreundlich zugleich. Ich bin sehr dankbar dafür“, sagt sie. „Ich könnte den Oberbürgermeister küssen“, äußert sich auch Monika Albrecht über das Seniorenticket euphorisch. Badrow nimmt diese Zitate als Ansporn und will das Projekt bereits im Sommer 2022 fortsetzen. Dafür hofft er weiterhin auf die Unterstützung der Bürgerschaft.

„Ich könnte den Oberbürgermeister küssen“, freut sich auch Monika Albrecht über das Stralsunder Seniorenticket 70+. Quelle: Hansestadt Stralsund

Landkreis will kostenlosen Nahverkehr ebenfalls einführen

Ganz neu ist dieser Vorstoß jedoch nicht. Der Landkreis Vorpommern-Rügen arbeitet selbst an einer Variante, den Nahverkehr für alle kostenfrei zu machen. Ursprünglich war die Einführung dafür jedoch frühestens 2023 vorgesehen. Die Hansestadt Stralsund könnte dies für die eigene Bevölkerung nun vorweg nehmen.

VVR noch ohne E-Busse unterwegs

Wie umweltfreundlich diese Variante wirklich ist, muss sich jedoch auch zeigen. Denn dafür sollte auch der Fuhrpark der VVR zeitnah umgerüstet werden. Aus einer Antwort von Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Verkehrslenkung, ging am Donnerstag hervor, dass bisher noch keine E-Busse im Einsatz sind. „Auch eine Anschaffung von E-Bussen ist derzeit nicht geplant“, gab Bogusch über den letzten Stand Auskunft. Nach eigenen Angaben hat die VVR 2021 zwölf neue Fahrzeuge gekauft. Die neuen Busse sollen dabei über eine „moderne Abgastechnologie und antivirale Innenraum-Luftaktivfilter“ verfügen.

Von Kay Steinke