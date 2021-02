Stralsund: Nach der Krankheit mit neuem Beruf noch einmal durchstarten

Stralsund

Für 18 000 Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen hat das Berufsförderungswerk (BFW) Stralsund in den vergangenen 30 Jahren nach einem Unfall oder einer Krankheit Chancen für eine neue berufliche Zukunft eröffnet. Mit Blick auf das Jubiläum des sozialen Dienstleisters ist das für Klaus Mohr, BFW-Geschäftsführer, eine Bilanz, die sich nicht nur sehen lassen kann, die vielmehr auch ein Erfolg für die wirtschaftliche Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns ist. „75 Prozent unserer Umschüler kommen aus unserem Bundesland“, so Mohr.

Der Stralsunder Falko Klein ist einer der Umschüler, der Ende des vergangenen Jahres über eine berufliche Reha am Berufsförderungswerk Stralsund seine Ausbildung zum Tischler abgeschlossen hat. Der gelernte Bürokaufmann mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft hatte zuvor bei einem Hamburger Leasingunternehmen gearbeitet. Ständige Umstrukturierungen, immer mehr Aufgaben mit hoher Verantwortung und Tage mit 12 bis 13 Arbeitsstunden hatten den Bürokaufmann schließlich an seine gesundheitlichen Grenzen gebracht.

Falko Klein suchte sich aus eigener Initiative ärztliche und psychologische Hilfe. Er strebte eine berufliche Rehabilitation an und hatte auch genaue Vorstellungen, wie der neue Beruf aussehen sollte. „Ich brauche eine Tätigkeit, bei der ich am Ende des Tages ein echtes Ergebnis sehe – eine ehrliche Tätigkeit, auch körperlich, bei der ich mit meinen Händen etwas erschaffen kann“, sagt Klein. Durch seine Vorliebe für Holz kam er auf den Beruf des Tischlers.

Mit 40 Jahren alle Herausforderungen gemeistert

Am Berufsförderungswerk Stralsund wurden die Weichen dafür gestellt. In Kooperation mit der Berufsschule in Wolgast und zwei Praktikumsbetrieben auf der Insel Rügen ging es Schlag auf Schlag zum neuen Beruf. „Als 40-Jähriger zusammen mit 17-jährigen Jugendlichen zu lernen, hat mir oftmals meinen Lernalltag bereichert und mich motiviert“, sagt Klein. Thomas Bunge, Ausbildungscoach am BFW, hat Falko Klein auf diesem Weg begleitet. „Er hat den Spagat aus Praktikums-, Lern- und Prüfungsphasen mit hoher Disziplin und Ehrgeiz gemeistert“, sagt Bunge. Versehen mit so viel Lob machte sich der frischgebackene Tischler dann auf die Jobsuche.

Bundesarbeitsminister entdeckte den künftigen Standort des BFW Berufsförderungswerke entstanden in den 1960er-Jahren in der alten Bundesrepublik, um Menschen mit gesundheitlichem Handicap beruflich für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt fit zu machen. Nach der politischen Wende in der DDR wurde das BFW-Netzwerk zu beruflichen Rehabilitation auf die neuen Bundesländer übertragen. Im Februar 1991 startete das Berufsförderungswerk Stralsund mit vier Ausbildungsgängen und 50 Umschülerinnen und -schülern. Der Legende nach soll der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) bei einem Hubschrauberflug die Liegenschaft der einstigen Offiziershochschule der Volksmarine auf der Schwedenschanze als geeignet für ein großes BFW entdeckt haben. In den Umbau der 12 Hektar großen Liegenschaft am Strelasund für die neuen Aufgaben flossen seither 90 Millionen Euro, darunter 20 Millionen vom Hauptgesellschafter des BFW Stralsund, dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Alte Gebäude wurden modernisiert, andere abgerissen. Es entstanden 400 Internatsplätze für die Rehabilitanden. Heute hat das BFW 230 festangestellte Mitarbeiter – von der Sekretärin über die Ausbilder bis hin zu Ärzten und Psychologen. Zum BFW Stralsund gehört auch die Tochtergesellschaft DZS mit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Hotel Rügenblick und eine Reinigungsfirma betreibt.

Die Chancen dafür, dass Umschüler schnell wieder in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden lagen 2020 trotz Corona bei über 50 Prozent. „Das ist ein Durchschnittswert, der sich über alle Qualifizierungen bewegt“, sagt der BFW-Geschäftsführer. In der stärksten Ausbildungsgruppe, den Verwaltungsfachangestellten lag die Vermittlungsquote 2020 bei 90 Prozent.

Ein Katalog von 40 Rehabilitationsangeboten

Klaus Mohr, Geschäftsführer des Berufsförderungswerkes Stralsund. Quelle: BFW

Insgesamt bietet das Berufsförderungswerk an seinen vier Standorten in MV – neben Stralsund gibt es Außenstandorte in Rostock, Waren und Schwerin – bis zu 40 verschiedene Maßnahmen in allen Bereichen der beruflichen Rehabilitation an, von der Vorbereitung der Teilnehmer, über 20 Vollumschulungen und sechs Teilqualifizierungen und Trainingsangeboten, bis hin zur Integration für aktuell die 707 Teilnehmer, darunter 318 Frauen.

Der Ausbildungsschwerpunkt liegt vor allem auf dem Fachkräftebedarf des Tourismus- und Gesundheitslandes Mecklenburg-Vorpommerns. Dazu zählt unter anderem eine umfangreiche Palette kaufmännischer Berufe vom Büromanagement bis zu Immobilienkaufleuten. Ausgebildet werden aber auch handwerkliche Berufe sowie Elektroniker und Fachleute für die IT-Branche sowie Gesundheitsberufe und eben auch für die öffentliche Verwaltung.

„Lag das Hauptaugenmerk in den Anfangsjahren des BFW fast ausschließlich auf der fachlichen Qualifizierung, so wurde der Fokus im Laufe der Zeit immer mehr auf die berufliche Wiedereingliederung gelegt“, sagt Klaus Mohr. Die Teilnehmer werden dafür durch ein umfangreiches Training fit gemacht.

Stabiles Netzwerk mit allen wirtschaftlichen Akteuren

Dazu kommt: „In den 30 Jahren unseres Bestehens haben wir zudem ein umfangreiches Netzwerk geknüpft, mit vielen Kontakten zu wirtschaftlichen Akteuren im Land“, so Mohr. In Stralsund etwa gibt es eine gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Vorpommern-Rügen und dem Rathaus der Hansestadt. „Wir sind zudem Mitglied in der Stralsunder Mittelstandsvereinigung.“

Für Klaus Mohr ein wichtiger Partner in einer unternehmerischen Landschaft, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt ist. Wichtig sowohl für die Praktika der Rehabilitanden als auch für deren Wiedereingliederung in die Wirtschaft.

Von Jörg Mattern