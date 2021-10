Stralsund: Nach drei Einbrüchen in Tabakladen – Polizei sucht Zeugen

Stralsund

In ein Geschäft in der Stralsunder Altstadt ist in den vergangenen fünf Tagen gleich dreimal eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich bisher unbekannte Täter am vergangenen Freitag (22. Oktober), Sonntag (24. Oktober) und Dienstag (26. Oktober) gewaltsam Zutritt zu einem Presseshop/Tabakladen in der Ossenreyerstraße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Zigaretten. Die Einbrüche geschahen jeweils in der Zeit zwischen 2 und 3 Uhr.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten oder dem/den Täter(n) gemacht haben, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ