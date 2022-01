Stralsund

2G-plus in den Kneipen, depressives Januar-Wetter, Tanzen verboten: Meine Frau und ich erwarten nicht, dass am Freitagabend in Stralsund besonders viel los sein wird. Liegt das Nachtleben der Stadt am Boden? Wir werden angenehm überrascht und gehen am Ende der Kneipentour beschwingt und beseelt nach Hause. Sie: „War doch ein gelungener Abend.“ Ich: „Eigentlich wie früher.“

Der Reihe nach: Auftakt im Restaurant Rockeria am Hafen. Ob wir reserviert hätten, will der Kellner wissen, als er am Eingang unsere Booster-Nachweise kontrolliert. „Ist das denn nötig?“ Am Wochenende sei es wieder ratsam, antwortet er, und weist uns einen Tisch zu. Das Restaurant ist halb voll, das Essen lecker und am Ende gibt es noch die Info einer Bedienung, dass es heute erfreulicher aussehe als bisher. Wegen der Auflagen sei der Andrang aber immer noch weit entfernt von dem, wie er mal war. In der Woche sehe es mau aus, am Wochenende wird um 22 statt um 24 Uhr geschlossen und sonntags zurzeit nicht geöffnet.

55 Prozent weniger Umsatz als vor Corona

Ihre Ausführungen bestätigen, was der Verband der Hotels und Gaststätten (Dehoga) ermittelt hat: Die 2G-plus-Regel werde von vielen Unternehmen der Branche in MV als verkappter Lockdown gesehen. „Vier von fünf Unternehmen im Nordosten bewerteten diese Regel negativ“, habe eine Umfrage unter einem Viertel der Verbandsmitglieder ergeben, teilt der Dehoga mit. Von einem Umsatzverlust im Januar in Höhe von 55 Prozent im Vergleich zum Januar 2019 ist die Rede. Etwa jeder zweite Unternehmer sehe sich in seiner Existenz bedroht.

Nächste Station: Bar Vranco in der Frankenstraße, Bekannte treffen. Auch hier wird am Eingang vorschriftsmäßig kontrolliert. Das Ritual ist für uns nichts Besonderes, Barkeeper Frank Drews bereitet es hingegen viel Arbeit. „Wenn von fünf Leuten einer keinen Nachweis hat, kann ich ihn nicht reinlassen“, sagt er und berichtet von Diskussionen. „Ich muss den Leuten klarmachen, dass ich die Regeln nicht gemacht habe.“

Jeder Vierte muss draußen bleiben

Für Drews, der die Bar zusammen mit Frau Doris vor einigen Monaten übernommen hat, ist das ein unangenehmer Teil der Arbeit. „Wegen 2G-plus haben wir auch Stammkunden verloren.“ Lohnen würde sich der Betrieb zurzeit kaum. „Wir arbeiten nur für unsere Fixkosten. Uns fehlen die Ungeimpften.“ Die Impfquote in MV liegt bei rund 74 Prozent, heißt: Für 26 Prozent steht ein Barbesuch nicht zur Debatte.

Frank Drews von der Bar Vranco: „Schlimm ist, dass zwischen geimpft und ungeimpft ein Keil getrieben wird. Wegen 2G-plus haben wir Stammgäste verloren.“ Quelle: Kai Lachmann

An diesem Abend füllt sich der Laden trotzdem nach und nach. Wir nehmen ein paar Drinks – für Frauen gibt es heute bis 22 Uhr einen Sekt umsonst – und amüsieren uns sehr gut. Mit am Tisch sitzt Jeanette aus Stralsund. „Ich war seit zwei Jahren nicht mehr tanzen“, sagt sie und hofft, dass das bald wieder möglich ist. Aufgrund von 2G-plus fühle sie sich hier sicher. Wohl auch deshalb ist Corona kein Thema in der Runde. Ein unbeschwerter Abend in einer gut gefüllten Kneipe – uns beschleicht das Gefühl, als holten wir uns gerade die Normalität zurück – mitten in der Omikronwelle.

Warum benötigen Geboosterte keinen Test?

Weiter geht’s in die Kulturschmiede, Langenstraße: Rockmusik, dunkles Licht, Geklacker der Kugeln auf den Billardtischen – der Laden ist nicht ganz halb voll, die Stimmung aber gut. Am Nebentisch eine Fünfer-Gruppe, alle Anfang 20, neu in der Stadt. „Eigentlich wollten wir bowlen, haben aber nichts gefunden, was offen hat“, sagt eine der Frauen. „Ich verstehe nicht, warum die Bahnen geschlossen sind, die Kneipen aber öffnen.“ Vermutlich liegt es an zu geringen Umsatzerwartungen.

Einer ihrer Kollegen fügt eine weitere Frage an: „Geboosterte können das Virus auch bekommen und übertragen. Ich verstehe nicht, warum sie keinen Test machen müssen.“ Tja, warum ist das so? Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte dazu im Dezember, die Risiken für Infektion und Übertragung seien „gering“. Dreifach Geimpfte hätten ein „hohes Sicherheitsniveau“. Dennoch bleibt also ein Restrisiko. „100-prozentige Sicherheit gibt es nicht“, meint eine Frau aus der Gruppe.

DJs spielen fürs Online-Publikum

Tatsächlich sei es so, dass die Mehrheit der Kundschaft mittlerweile die dritte Impfung erhalten hat, sagt Anika Stoll, die die Kulturschmiede mit ihrem Mann Mathias betreibt. Ohne Testzwang würden wieder mehr Leute kommen. Sie kontrolliert die Nachweise und hat auch schon viele Diskussionen hinter sich. „Man nimmt es, wie es ist“, antwortet sie auf Frage, ob der Job zurzeit überhaupt Spaß macht.

Weiter ins T1, Heilgeiststraße: Hier treffen wir auf Robert Lüders, der im Herbst bekanntgab, die letzte Diskothek der Stadt, das Miura, nach 19 Monaten Corona-Pause nicht mehr zu öffnen. Nun sieht er sich als „Wochenend-Untermieter“ und wollte mit dem Miura-Team im T1 Partys veranstalten. Doch das Tanzverbot durchkreuzte die Pläne. Alternative Lösung: „Wir lassen hier DJs auflegen und übertragen es online auf der Plattform Twich“, sagt Lüders.

Letzte Runde um ein Uhr

Den Betrieb halte er aufrecht, damit das Personal nicht abwandert. So könnte gleich losgelegt werden, sobald das Tanzverbot fällt. „Wenn Omikron Mitte Februar zurückgeht, hoffe ich, dass es im März oder April wieder erlaubt ist.“

Einen Absacker nehmen wir in der Hafenkneipe „Zur Fähre“. Traditionelle Deko, Radiomusik. Früher waren hier auch die Stehplätze belegt, erzählt man uns. Nun sind immerhin die Tische gut belegt, als die Bedienung um ein Uhr zur letzten Runde ruft.

Boosterung bringt das Leben zurück

Auf dem Weg nach Hause kommen wir an der Cocktailbar Hachenberger vorbei. Im Fenster ein Zettel: „Eine Bar lebt von guter Stimmung, Spaß und vielen Gästen.“ Unter den aktuellen Bedingungen sei das nicht oder nur eingeschränkt möglich, heißt es. Deshalb sei bis auf Weiteres geschlossen. Wir hatten mit mehr solcher Zettel gerechnet.

Lieber nicht öffnen, als schlecht öffnen: Die Cocktailbar Hachenberger ist wegen der 2G-plus-Regelung vorübergehend geschlossen. Quelle: Kai Lachmann

Fazit: Die Corona-Regeln haben das Stralsunder Nachtleben hart getroffen. Dafür ist aber auch nie die Rede davon gewesen, dass es in den Gaststätten der Stadt Infektionen gegeben hat. Und die Gäste fühlen sich überwiegend sicher. Es wirkt an diesem Abend so, als würde die Boosterimpfung und der damit einhergehende Verzicht auf Tests langsam eine Wirkung entfalten. Das Nachtleben – zumindest am Wochenende – wird wieder lebhafter.

Von Kai Lachmann