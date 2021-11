Stralsund

„Rotes Licht, Grünes Licht“, Tauziehen und Murmeln: Die Netflix-Hitserie „Squid Game“ bedient sich an harmlosen Kinderspielen, die auch hierzulande gang und gäbe sind. Doch der markante Unterschied: Wer verliert, stirbt. Die verspielten Szenen münden in brutalen, blutigen Massenermordungen. Dass die Serie nicht kindgerecht ist, wird dem Zuschauer schnell klar. Trotzdem ist sie vielen jüngeren Stralsundern mehr als bekannt. Die Serie ist Thema auf dem Pausenhof, wird den Eltern teils aufgedrängelt – oder einfach heimlich geguckt. Zurück bleiben nicht selten verstörte Kinder und ratlose Eltern. Doch was dann?

Was man über die Serie wissen muss: Die Netflix-Produktion ist 2021 erschienen und wurde bereits wenige Tage nach der Erstausstrahlung zum Internetphänomen. Die erste Staffel der südkoreanischen Serie umfasst neun Folgen, in denen hoch verschuldete Erwachsene bei einer Art Gewinnspiel gegeneinander antreten. Die 455 Teilnehmer müssen dabei bekannte Kinderspiele nachspielen, die für die Verlierer blutig ändern.

Der Streamingdienst empfiehlt die Serie daher erst ab 16 Jahren. Doch aufgrund der rasanten Verbreitung in den sozialen Medien wissen auch viele Stralsunder Kinder genauestens Bescheid.

Brutale Netflix-Serie kursiert in den Schulklassen

Auch Marion B. (Name von der Redaktion verändert) kann davon – wortwörtlich – ein Lied singen. „Mein Achtjähriger konnte das Lied aus der ersten Folge mitsingen“, berichtet die Stralsunderin. Sie habe wie jeden Morgen das Radio angemacht und sich gewundert, woher ihr Sohn plötzlich das Lied kennt. „Ich habe die Serie nicht gesehen, wurde aber sofort hellhörig“, erzählt die Mutter weiter.

Der kleine Bub gab zu, dass er diese bei einem Freund gesehen hat. „Ich kann nicht nachvollziehen, wie andere Mütter ihre Kinder so was Gewaltverherrlichendes schauen lassen können“, klagt die 37-Jährige. Die zwei Stralsunder Grundschüler haben dies zwar heimlich gemacht, dennoch wünscht sich die engagierte Mutter stärkere Kontrollen.

So brutal ist die Netflix-Serie „Squid Game“: Die Verlierer der Kinderspiele werden direkt exekutiert. Quelle: Noh Juhan

„Man kann seine Augen nicht überall haben, zumal die Kinder ja auch vieles in der Schule aufschnappen. Sobald einer die Serie gesehen hat, wollen alle wissen, worum es geht“, betont sie. Marion B. habe sich daraufhin die erste Folge angesehen und sei entsetzt gewesen: „Ich finde es wirklich krass. Viel Blut und Verharmlosung von Gewalt.“

Sie wünsche sich mehr Aufklärung und Warnung, besonders vor dem Internet. „Wir müssen unsere Kinder schützen, gerade mit Medien muss man aufpassen“, betont sie. Auf ihren Geräten seien genau aus diesem Grund Sperren und Altersbeschränkungen eingerichtet. Viele Eltern sind dabei aber überfordert und wissen nicht, welche Möglichkeiten es gibt oder wie sie diese umsetzen können.

Verhindern ist eine Illusion: „Eltern müssen das Gespräch suchen“

Anja K. hat sich die erste Folge zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter angesehen. „Ich hatte kein gutes Gefühl, aber sie hat mich so lange gedrängt, bis wir vorm Fernseher saßen“, erzählt sie. Ihre Tochter habe in der Schule von der Serie erfahren. Zudem schlägt Netflix selbst die Serie immerzu vor. „Normalerweise schauen wir nichts mit dem Hinweis ab 16 Jahren, aber die Beschreibung klang zunächst noch recht harmlos“, führt die Mutter weiter aus. „Ich hätte aber auf mein Bauchgefühl hören sollen.“

Die 13-Jährige sei währenddessen immer stiller geworden. „Es ging ihr nicht gut, sie war offensichtlich sehr betroffen.“ Nachdem die Folge zu Ende war, habe die Mutter versucht, ihr Kind zu beruhigen. „Wir haben sehr lange gesprochen. Ich habe ihr erklärt, dass alles nur fiktiv ist“, berichtet sie.

An Halloween haben sich einige Kinder als Charaktere der brutalen Serie verkleidet. Quelle: Sandra Grützner

Damit hat Anja K. auch alles richtig gemacht: „Sobald Eltern bemerken, dass ihr Kind verstört ist, sollte ein Gespräch gesucht werden“, bestätigt Marko Bittner, Erzieher bei Chamäleon Stralsund e.V. „Es sollte ein Bezug zur Realität hergestellt werden, damit Kinder die Inhalte einordnen können.“ Dabei soll das Gespräch keine Moralpredigt sein, vielmehr gehe es darum, Alternativen zu zeigen und zu erklären, warum der Inhalt nicht geeignet ist. „Durch Verbote wird oft Neugier geweckt“, bestätigt der Medienexperte. Zudem sei Verhindern oft eine Illusion.

Die meisten Plattformen schränken ihre Filme und Serien nicht ausreichend ein, daher sind sie für Kinder leicht zugänglich. Eltern haben nur einen geringen Spielraum. „Man kann beispielsweise mit gesonderten Kinder-Accounts die Inhalte zumindest etwas einschränken. Trotzdem sollten Eltern die Augen offen halten und ihre Kinder genau beobachten“, erklärt Bittner. Typische Anzeichen hierfür sind Irritation und Angst. „Lassen Sie Ihr Kind an Ihrer eigenen Lebenserfahrung teilhaben. Dadurch können Sie ihnen beim Verarbeiten helfen.“

Medienanstalt MV warnt vor „Squid Game“

Auf die leichte Schulter sollte „Squid Game“ dennoch nicht genommen werden. Die Medienanstalt MV hat vergangene Woche ein Schreiben für Eltern und Lehrkräfte verfasst, das eindringlich vor der Netflix-Serie warnt. Demnach spielen einige Kinder die brutalen Spiele – bis zum „Tod“ – auf dem Schulhof nach.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schau-hin.info, www.saferinternet.at, www.medienpädagogik-praxis.de und www.klicksafe.de.

Eltern sollten mit ihren Kindern ein Gespräch auf Augenhöhe führen und stets ein offenes Ohr anbieten. Dabei jedoch auf Empörung oder Schuldzuweisungen verzichten und Trost spenden. Sobald die Serie in der Klasse kursiert, sollten andere Eltern und Lehrkräfte informiert werden. So könnte das Thema in einem geschützten Rahmen thematisiert und mit den Kindern besprochen werden.

Plüschfiguren auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt, die an "Squid Game" erinnern. Quelle: Kay Steinke

Auch Anja K. hat reagiert. Mit ihrer Tochter hat sie die Serie zwar getestet, weiter geguckt wird sie jedoch nicht. „Vorerst gucken wir auch keine FSK-16-Sachen mehr“, sagt sie. Die brutalen Charaktere in den roten Anzügen mit schwarzen Masken haben es übrigens nicht nur auf die Stralsunder Fernseher geschafft, sondern auch auf den Weihnachtsmarkt. Als niedliche Plüschfiguren können Kinder und Erwachsene diese auf dem Neuen Markt aus einem Automaten angeln.

Von Barbara Waretzi