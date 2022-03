Stralsund: Neue Anlaufstelle für PCR-Tests in Knieper West

Stralsund

In der Hansestadt gibt es seit Mittwoch eine weitere Anlaufstelle für all jene, die auf einen PCR-Test angewiesen sind. Das Testzentrum der Korallen-Apotheke in der Hans-Fallada-Straße 1 erweitert damit sein Angebot und kommt so dem in den letzten Monaten zugenommenen Bedarf nach. Neben dem Helios-Testzentrum am Langendorfer Berg und der Sportsbar in der Altstadt gibt es nun auch in Knieper West eine Anlaufstelle. Somit kann hier direkt nach einem positiven Schnelltest oder mit einer Überweisung des Arztes eine Absicherung erfolgen.

Die Ergebnisse können dann von Zuhause im Internet abgerufen werden. Die PCR-Testungen erfolgen in der Zeit der Schnelltestungen von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 15 Uhr. Bei Bedarf können die Zeiten ausgeweitet werden.

Von wbk