Stralsund: Neue Hoffnung für Energiegewinnung aus Erdwärme

Michael Adomeit lässt nicht locker, was eine mögliche Nutzung von Erdwärme als alternativem Energieträger betrifft. Auf der jüngsten Beratung des Wirtschaftsausschusses der Stralsunder Bürgerschaft wollte das Einzelmitglied des Stadtparlaments wissen, ob es vorstellbar sei, tiefe Geothermie künftig zur städtischen Wärmeversorgung am Strelasund zu nutzen.

Adomeits Überlegungen bezogen sich vor allem auf die Tatsache, dass kurz vor der Wende im Bereich Grünhufe schon einmal versucht worden war, Erdwärme aus tieferen geologischen Schichten zu gewinnen und nutzbar zu machen.

MV ist das Mutterland der Geothermie in Deutschland

Zur Beantwortung dieser Frage hatte sich der Ausschuss mit Alexander Kattner, Dezernent des Bergamtes Stralsund, geballtes Fachwissen eingeladen. „ Mecklenburg-Vorpommern ist gewissermaßen das Mutterland der tiefen Geothermie in Deutschland“, sagte Kattner unter Hinweis auf etwa 20 Geothermie-Bohrungen, die in den 80er Jahren in den Nordbezirken der ehemaligen DDR abgeteuft worden sind.

Erdwärmeanlagen arbeiten seit der 80er-Jahren im Norden

So nahm etwa 1984 in Waren (Müritz) die erste deutsche Anlage zur Nutzung von Erdwärme im Megawatt-Leistungsbereich ihren Betrieb auf. 1988 folgte die Geothermische Heizzentrale Neubrandenburg und 1989 die geothermische Wärmeversorgung in Neustadt-Glewe. Weitere Tiefbohrungen zur Erdwärmenutzung wurden bis Ende der 80er in Schwerin, Karlshagen und Stralsund vorgenommen.

In Grünhufe wurde 56 Grad Celsius heiße Sole gefunden

„Das heißt, die Datenlage zur Geothermie im Land ist überdurchschnittlich gut“, so Kattner. Daten, zu denen auch die drei Stralsunder Tiefbohrungen beigetragen haben, die zwischen 1985 und 1989 in die Erde gebracht wurden, um im Stadtgebiet Grünhufe eine Wärmeversorgung auf der Basis von Erdwärme zu realisieren. In Sandsteinformationen unter Grünhufe wurden zwischen 1500 und 1600 Meter geeignete Schichten des mittleren Bundsandsteins mit einer Temperatur von 56 Grad Celsius erschlossen.

Für eine Nutzung wies das ehemalige Projekt eine mögliche Förderung von 200 Kubikmetern warmer Sole pro Stunde nach. Alternativ könnten Schichten in Bereichen bei etwa 700 Metern mit einer Temperatur von circa 30 Grad für die Nutzung von Erdwärme infrage kommen.

Stralsunder Projekt wurde 1990 abgebrochen

Nach der Wende 1990 war das Geothermieprojekt abgebrochen worden. Die 56 Grad heiße Sole schien für eine direkte Fernwärmenutzung wohl doch etwas zu lau und man verfügte – anders als zu DDR-Zeiten – jetzt über preiswertes Erdgas zur Wärme- und Energiegewinnung. Damit schien die Geothermie am Strelasund bereits tot, bevor sie zeigen konnte, was in ihr steckt.

Das Ende zog sich noch etwas hin, nachdem auch spätere Konzeptstudien für eine mögliche geothermische Nachnutzung ohne Erfolg geblieben waren. Als letztlich die SWS Stadtwerke 2013 feststellten, dass sich verschiedene Varianten – Erdwärme, Thermalwasser oder Untergrundspeicher – zur Nutzung dieser Ressource auch mit Fördermitteln nicht wirtschaftlich darstellen ließen, war Schluss.

Geothermiedaten sind heute großer Schatz für die Zukunft

Aus Sicherheitsgründen und da nachweislich keine Nachnutzung absehbar war, musste das Bergamt die herrenlosen Bohrlöcher im Jahr darauf komplett mit Spezialzement verfüllen. „Was bleibt, ist ein großer Schatz – der geologische Datensatz und die Kenntnis über die Lagerstätte“, sagt Alexander Kattner.

Erdwärmenutzung mit großen Kosten verbunden

Ob es sich denn heute, in Zeiten der Energiewende lohnen würde, diesen Schatz wieder zu heben, um etwa bei der Wärmeversorgung CO2-Einsparungen zu erzielen, wollte Michael Adomeit wissen. Kattner wies darauf hin, dass es für Erdwärme immer auch eine stabile Abnehmerseite geben müsse, um die Kosten der Erschließung wieder einzuspielen. „Eine Bohrung über 1500 Meter kostet etwa zwischen drei und vier Millionen Euro.“ Die heute noch laufenden Anlagen aus den 80er Jahren zeigten, dass eine geothermische Nutzung dieser Tiefbohrungen über 50 Jahre technisch machbar sei.

Doch der Dezernent des Bergamtes wies ebenso darauf hin, dass Geothermie heute wieder in den Fokus gerückt ist. Beispiel: die Schweriner Stadtwerke, die – unter ähnlichen geologischen Voraussetzungen, wie sie in Stralsund vorliegen – das Abteufen neuer Bohrungen und den Bau eines geothermischen Heizwerkes angepackt haben, mit Förderung durch das Land MV.

SWS Stadtwerke haben Projekte zur Erdwärmenutzung im Köcher

Auch bei den SWS Stadtwerken Stralsund hat man das Thema Erdwärme nicht ganz aus den Augen verloren. „Zwar ist eine geothermische Nutzung mit Bohrungen bis in Tiefen von über 1000 Metern wegen der sehr hohen Investitionskosten aktuell nicht in Planung“, sagt SWS-Sprecherin Julia Romer. Dennoch wolle man nicht ausschließen, dass mit der in den kommenden Jahren steigenden CO2-Bepreisung und unter Beachtung künftiger Fördermöglichkeiten auch die tiefengeothermische Nutzung wieder neu betrachtet werden könnte.

Bis dahin werden offensichtlich preiswertere Möglichkeiten für die Nutzung oberflächennaher Geothermie durch die SWS Energie GmbH vorangetrieben. So wird für die Sporthalle Andershof ein Projekt mit einem Flächenkollektor zur Erdwärmeerzeugung realisiert. In Planung befinden sich die Wärmeversorgung des Neubaus Schulzentrum am Sund mit 40-50 etwa 130 Meter tiefen Geothermiebohrungen sowie einer ähnlichen Versorgungsanlage im Quartier 33 an der Kulturkirche St. Jakobi.

