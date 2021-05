Stralsund

Da haben sich aber zwei gefunden: der enthusiastische Stralsunder Jens Schnibben, Inhaber der Trommelschule „Trommel mit“, und der nicht weniger energiegeladene Musiker und Kinderbuchautor Lars Engelbrecht aus Negast. Weil es mit der Kultur wegen der Corona-Einschränkungen gerade nicht zum Besten steht, aber beide nicht einfach nur auf schönere Zeiten warten wollen, haben sie sich zusammengetan: Fortan unterhalten sie (sich) jeden Mittwoch auf der Stralsunder Bühne Blechwerk: „Papas Jam“ heißt ihre 30-minütige Sendung, die sie live ins Internet übertragen.

„Wir sind beide Papas und reden über Musik und Spaß und was man mit Kindern alles unternehmen kann“, umreißt Jens Schnibben das Konzept. Er betont: „Dabei geht es absolut coronafrei zu“, denn das Format solle gute Laune machen. Schnibben ist Vater von zwei Kindern und leidenschaftlicher Trommler. Lars Engelbrecht hat drei Kinder und gerade sein neues Album aufgenommen. Auf der roten Couch, auf der sie Platz nehmen, sitzt also jede Menge Erfahrung in Sachen Nachwuchs und Musik.

Auf Youtube, Facebook oder Twitch nach Bühne Blechwerk suchen

So richtet sich das Format auch in erster Linie an Kinder und ihre Eltern. Mit viel Schwung in den Stimmen erklären „de NGLbrecht“ und „BumBumCrazy“ so manches Instrument und spielen es dann auch. „Wer uns dabei zuschauen möchte, kann mittwochs um 17 Uhr auf den Plattformen Youtube, Facebook und Twitch live dabei sein“, sagt Jens Schnibben. Der Kanal, nach dem gesucht werden muss, heißt überall gleich: Bühne Blechwerk.

In der ersten Runde am vergangenen Mittwoch ging es um Marmelade, Kochsendungen und das Gretzo, eine von Lars Engelbrecht erschaffene Handpuppe, die Kindern die Welt erklärt. Sendung verpasst? „Kein Problem“, sagt Lars Engelbrecht. „Wir lassen sie online, sodass sie man sie auch später noch anschauen kann.“

Die coronabedingte Stille im Blechwerk wird gleich noch ein zweites Mal durchbrochen – ebenfalls von einem neuen wöchentlichen Livestream. Lars Engelbrecht holt als Moderator im Format „Genial regional – so klingt der Norden“ Musiker aus Mecklenburg-Vorpommern für ein Konzert auf die Bühne, in der Regel donnerstags um 20 Uhr. Den Auftakt hat Singer-Songwriter Bernd Bobert aus Pruchten mit seiner Gitarre gemacht.

Peter Görs tritt am 6. Mai auf

„Die Auftritte sollen im Vordergrund stehen, aber ich will mich auch immer ein bisschen mit den Musikern unterhalten“, erzählt Engelbrecht. Beispielsweise möchte er jedem dieselben fünf Fragen stellen, etwa welches regionale Bier sie am liebsten trinken. Am 6. Mai wird Gitarrenrocker Peter Görs zu Gast sein. „Normalerweise machen wir seit fünf Jahren hier ein Frank-Zappa-Festival mit ihm, aber nun kommt er solo zu uns“, kündigt ihn Jens Schnibben an. Weitere Termine, die jetzt schon feststehen: Sonnabend, 8. Mai – Arno Zillmer & Bastian Bandt (Singer, Songwriter Duo) und Donnerstag, 20. Mai – De Engelbrecht. Der Moderator wird also selbst auftreten und sein Album vorstellen, das am 15. Mai veröffentlicht wird.

Jens Schnibben kümmert sich bei den Konzerten um die Technik. Quelle: Kai Lachmann

„Wir haben viele Bands angefragt, aber leider auch viele Absagen bekommen“, berichtet Schnibben. Warum das? An zu vollen Terminkalendern dürfte es nicht scheitern, oder? „Nein, es geht darum, dass zurzeit nur Berufsmusiker zusammen musizieren dürfen. Wenn Hobby-Musiker als Band auf der Bühne stehen, gilt das als ein privates Treffen von Personen aus verschiedenen Haushalten. Und das geht ja gerade noch nicht.“

So hoffen Schnibben und Engelbrecht also doch ein bisschen auf bessere Zeiten und vor allem darauf, dass sie mit ihren neuen Formaten ein großes Publikum erreichen. Die Livestreams sind gratis abrufbar. Zuschauer können aber für beide Formate virtuelle Tickets kaufen, was nichts anderes heißt, als eine Spende via Paypal zu tätigen. So können sie nicht nur ein wenig für den Erhalt von regionaler Kultur tun, sondern auch beim Aufbau von neuen Formaten zu helfen.

Von Kai Lachmann